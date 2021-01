Ufficiale della Costa Crociere di Ortona sparisce in Danimarca

Un vero giallo sulla scomparsa dell'Ufficiale della Costa Crociere di Ortona Alessio Gaspari, 25 anni di Ortona.

I familiari hanno allertato la diplomazia, per capire cosa sia accaduto, ma per ora non si hanno notizie. Sul ponte della nave, sono stati ritrovati, alcuni suoi effetti personali, ma di lui nessuna traccia. Le ipotesi sono di caduta in mare accidentale, provocata, o addirittura un gesto estremo.

Era atteso a casa da due giorni.

Il Sindaco di Ortona Leo Castiglione afferma che si stanno facendo accurate indagini e ricerche in mare, fin'ora senza esito. Ha espresso inoltre, la sua vicinanza, ai familiari di Alessio, con la speranza che non gli sia accaduto nulla di grave.