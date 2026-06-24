Musicoterapia di gruppo per bambini, al via il percorso gratuito di Erga Omnes

Lâ€™Associazione Erga Omnes promuove un nuovo percorso di Musicoterapia di Gruppo rivolto ai bambini di etÃ compresa tra i 6 e i 10 anni, con lâ€™obiettivo di favorire lâ€™espressione delle emozioni, la socializzazione e il benessere personale attraverso il linguaggio universale della musica.

Lâ€™iniziativa rappresenta unâ€™importante opportunitÃ educativa e relazionale per i piÃ¹ piccoli, che potranno vivere unâ€™esperienza coinvolgente e stimolante in un contesto accogliente e professionale. Attraverso attivitÃ musicali, espressive e di gruppo, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso volto a sviluppare capacitÃ comunicative, relazionali ed emotive.

Il laboratorio sarÃ condotto da una Psicologa e Psicoterapeuta, che guiderÃ i bambini in attivitÃ strutturate e adeguate allâ€™etÃ evolutiva, utilizzando la musica come strumento di ascolto, condivisione e crescita personale.

Il percorso si articolerÃ in tre incontri, in programma il 30 giugno, il 7 luglio e il 14 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, presso la sede operativa dellâ€™associazione in Via Monte Grappa 176, Chieti Scalo (Contrada San Martino).

La partecipazione Ã¨ gratuita, ma Ã¨ comunque richiesto il tesseramento allâ€™Associazione, per chi non Ã¨ ancora tesserato nell'anno corrente (un contributo simbolico, anche finalizzato a sostenere le spese associative e organizzative dellâ€™iniziativa).

Le iscrizioni sono aperte al seguente link:

https://bit.ly/4w3ZFif

Per ulteriori informazioni:

0871 450291 (da lunedÃ¬ a venerdÃ¬ dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13)

info@erga-omnes.eu

Unâ€™occasione preziosa per permettere ai bambini di scoprire il potere della musica come strumento di espressione, relazione e benessere, allâ€™interno di un percorso educativo accessibile e inclusivo.