Eccellenza enogastronomica sotto i riflettori con la consegna dei premi 2026 dell'Accademia Italiana della Cucina di Chieti

Mercoledì 24 giugno, alle ore 17.00, la splendida cornice della Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti ospiterà la cerimonia solenne per il conferimento dei premi e degli attestati della Delegazione di Chieti dell’Accademia Italiana della Cucina per l’anno 2026. L’evento si celebrerà nel cuore istituzionale dell'economia e dell'artigianato teatino per tributare il giusto riconoscimento alle massime espressioni della tradizione agroalimentare e della ristorazione delle nostre comunità.

La cerimonia, presieduta dal Delegato di Chieti Nicola D’Auria, vedrà la partecipazionedi Mimmo D’Alessio, Vice Presidente Vicario dell’Accademia Italiana della Cucina, a testimonianza della rilevanza nazionale dei riconoscimenti assegnati. Accanto ai vertici accademici, interverrà la prof.ssa Gilda Antonelli, docente di Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, per offrire una chiave di lettura scientifica sul valore economico dei prodotti tipici e della cucina della tradizione locale come volano di sviluppo del territorio.

In questa prospettiva, la delegazione teatina ha proposto e ottenuto per l'anno 2026 quattro riconoscimenti destinati a realtà e professionisti d'eccellenza:

Premio “Dino Villani” – In memoria di uno dei Fondatori dell’Accademia, consiste in un'opera grafica ed è riservato alle aziende artigianali che si distinguono per la costante valorizzazione dei prodotti alimentari italiani d’alta qualità. Il premio andrà al prodotto Ventricina Nostrana del Salumificio Sorrentino (con sede a Mozzagrogna ), nella persona di Dario Di Matteo .

Premio “Massimo Alberini” – Intitolato all'illustre giornalista e storico della gastronomia, viene assegnato agli esercizi commerciali che offrono con costanza e da lungo tempo alimenti di propria produzione lavorati artigianalmente nel rispetto della tradizione. Sarà insignito del riconoscimento il Bar Gelateria Ariston di Chieti , nella persona del legale rappresentante Tommaso Sanelli .

Premio “Giovanni Nuvoletti” – Conferito a persone o organizzazioni che abbiano offerto un contributo significativo alla conoscenza, divulgazione e valorizzazione della civiltà della buona tavola. Il premio sarà conferito alla Associazione Produttori Cipolla Bianca Piatta di Fara Filiorum Petri , nella persona del Presidente Corrado Di Nardo .

Diploma di Buona Cucina – Riservato alle attività di ristorazione e alle trattorie che operano nel segno dell'eccellenza e della fedeltà filologica alle ricette tradizionali italiane. A ricevere il riconoscimento sarà il Ristorante “Da Silvio” di Bucchianico, nella persona di Gianluca Tucci.

Alla cerimonia prenderanno parte i Sindaci dei Comuni coinvolti (Chieti, Bucchianico, Fara Filiorum Petri e Mozzagrogna) a testimonianza del profondo legame tra le civiche amministrazioni e il tessuto produttivo d'eccellenza.

«La consegna dei nostri premi accademici - ha spiegato il delegato, Nicola D’Auria - rappresenta un momento cruciale di connessione simbiotica tra l'Accademia e il territorio teatino. Ogni anno, attraverso questi riconoscimenti, non ci limitiamo a premiare il successo commerciale, ma intendiamo dare merito e visibilità a veri e propri custodi della nostra civiltà della tavola. Artigiani, ristoratori e associazioni locali sono i pilastri su cui poggia la memoria storica della nostra cultura gastronomica. Connettere l’Istituzione alle comunità locali, d’intesa con le amministrazioni civiche, significa blindare le nostre radici e, al contempo, offrire alle nuove generazioni di imprenditori un modello di eccellenza basato sulla qualità intransigente e sulla fedeltà alle tradizioni, unici veri motori per una valorizzazione turistica ed economica sostenibile d’Abruzzo».