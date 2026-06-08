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Confcommercio Chieti all'Assemblea Generale nazionale con Sangalli e Meloni

Il 10 giugno a Roma

redazione
Associazioni
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Anche Confcommercio Chieti sarÃ  presente all'Assemblea Generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in programma martedÃ¬ 10 giugno a Roma nella prestigiosa cornice dell'Auditorium della Conciliazione, in via della Conciliazione.
 
L'appuntamento rappresenta uno dei momenti piÃ¹ significativi della vita associativa della Confederazione e costituisce un'importante occasione di confronto e approfondimento sui principali temi economici, sulle prospettive del sistema imprenditoriale italiano e sulle sfide che attendono i settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni.
 
I lavori dell'Assemblea si apriranno con la relazione del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Maria Sangalli, che illustrerÃ  il quadro economico e le prioritÃ  dell'organizzazione per il prossimo futuro. A seguire Ã¨ previsto l'intervento della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.
 
Confcommercio Chieti parteciperÃ  all'evento con una folta rappresentanza di imprenditori provenienti dall'intero territorio provinciale. Una presenza che conferma il costante impegno dell'associazione territoriale nel mantenere un dialogo diretto e continuo con gli organismi nazionali della Confederazione e, al tempo stesso, nel favorire una sempre maggiore conoscenza del sistema Confcommercio da parte degli associati e dei dirigenti locali.
 
Â«La partecipazione all'Assemblea Generale nazionale â€“ sottolinea il Presidente di  Confcommercio Chieti Marisa Tiberioâ€“ rappresenta un'importante opportunitÃ  di crescita e confronto per gli imprenditori del territorio, che potranno condividere idee, esperienze e prospettive con colleghi provenienti da tutta Italia, rafforzando il senso di appartenenza alla grande famiglia ConfcommercioÂ».
 
L'organizzazione logistica della trasferta Ã¨ stata affidata a Giacomucci Bus. Il servizio di trasporto prevede fermate a Vasto/Casalbordino, Lanciano e Chieti Scalo, consentendo cosÃ¬ la partecipazione di imprenditori provenienti dalle diverse aree della provincia.
 
L'iniziativa si inserisce nel piÃ¹ ampio programma di attivitÃ  che Confcommercio Chieti porta avanti per favorire la partecipazione degli associati alla vita confederale e per rafforzare il ruolo delle imprese del territorio all'interno del sistema nazionale di rappresentanza.
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