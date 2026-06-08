"Ruote in... Guardia”, bambini e ragazzi a lezione di educazione stradale

LAutomobile Club provinciale di Chieti ha voluto mettere ‘in guardia’ i bambini della Scuola dell’Infanzia di San Martino sulla Marrucina e della Scuola Primaria di Comino contro i pericoli della strada.

E la stessa cosa è toccata agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado di Guardiagrele.

L’iniziativa è stata intitolata, anche per omaggiare il nome della città ospitante, “Ruote in…Guardia”: in sella alle loro biciclette, gli alunni hanno potuto affrontare un percorso didattico esterno appositamente allestito, completo di segnaletica stradale verticale, orizzontale e semafori.

Lì, sotto la guida del direttore dell’Ente, Roberto D’Antuono e degli altri istruttori, i bambini hanno potuto imparare, in maniera più coinvolgente e divertente, le regole fondamentali del Codice della Strada: come attraversare sulle strisce pedonali, il significato dei principali cartelli e l'importanza di comportamenti responsabili sia come pedoni che come ciclisti.

«Investire nell'educazione stradale significa investire nella sicurezza della nostra comunità» ha dichiarato Mario Aloè, Presidente di ACI Chieti e di ACI Abruzzo. «Bambini e ragazzi sono i nostri utenti della strada più vulnerabili, ma anche i più ricettivi. Grazie alla nostra iniziativa il cortile o il piazzale della scuola si trasforma in una palestra di cittadinanza attiva, dove si impara a rispettare se stessi e gli altri».

«Grazie al prezioso impegno dell’ACI provinciale, a cui vanno i nostri complimenti, abbiamo potuto offrire un’esperienza educativa preziosa ai futuri cittadini del nostro comune» è stato il commento di Irma Nicoletta D’Amico, Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele. «Durante le lezioni in aula e poi in queste all’aperto, i nostri studenti hanno imparato a leggere correttamente la segnaletica stradale e a comportarsi in modo più responsabile sulle strade della nostra città».

E un caloroso ringraziamento va tributato anche a Stefano Palmerio, referente scolastico del progetto “Ruote...in Guardia” che, avendolo preso così tanto a cuore, ha fatto di tutto per farlo realizzare nelle varie classi.