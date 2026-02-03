Borgo Marfisi, il quartiere che abbraccia l'ospedale: tanti doni alla Pediatria di Chieti

Non Ã¨ solo una consegna di pacchi regalo, ma il risultato di una mobilitazione che per quasi due mesi ha unito commercianti, famiglie e scuole di un intero quartiere.

La Clinica pediatrica dell'Ospedale di Chieti ha ricevuto nei giorni scorsi un grande numero di giocattoli, esito finale di una raccolta avviata a inizio dicembre a Borgo Marfisi.

L'impulso Ã¨ partito da un'attivitÃ commerciale del posto, la pizzeria "Vasanicola" gestita da Ivan e Chiara, che Ã¨ diventata centro di gravitÃ per una rete di solidarietÃ spontanea. L'iniziativa ha superato rapidamente la cerchia dei clienti abituali, coinvolgendo i residenti del borgo e gli istituti scolastici della zona, trasformando una raccolta natalizia in un progetto di comunitÃ esteso fino a fine gennaio.

I giocattoli sono stati consegnati direttamente al reparto guidato dal professor Francesco Chiarelli.

Dalla Asl Lanciano Vasto Chieti arriva il ringraziamento ai promotori e a tutti i cittadini che hanno partecipato: un gesto che, oltre al valore materiale dei doni, testimonia la capacitÃ del tessuto sociale teatino di fare squadra intorno ai luoghi della cura e ai piccoli pazienti.

Nella foto Chiara e Ivan consegnano i doni a Chiarelli e al professor Domenico Genovesi, direttore della Radioterapia oncologica di Chieti