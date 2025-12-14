Doni per la Pediatria del 'Renzetti', protagonisti il Milan Club Lanciano e diverse altre realtà del territorio

Il Milan Club di Lanciano in collaborazione con: Spazio Conad di Lanciano, Studio Legale Avv. Troilo di Casoli, Studio Legale Di Croce-Mariano di Lanciano, Caffè Noir di Torino di Sangro, Belvedere Caffè-Lounge Bar di Paglieta, Alessandro e Beatrice-Compagnia della Bellezza di Lanciano, Milan Club di Casalanguida, Milan Club “Marco Van Basten” di Avezzano, Milan Club “28 maggio 2003” di Torre de' Passeri, Circolo A.C.L.I. di Atessa, Ass. Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato di Protezione Civile Città di Lanciano, Associazione Nazionale Alpini “Maurizio Rosato”- Sez. Abruzzi di Lanciano, L’Arcobaleno di Atessa, Farmacia del Verde di Lanciano, Pizzeria “Malù’” di Lanciano, si sono resi disponibili a fornire alcune attrezzature ospedaliere e doni natalizi al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Renzetti” di Lanciano.

“Un semplice gesto di solidarietà che fa la differenza in questo periodo storico e che grazie alla sensibilità dei partecipanti, compreso i suoi 180 soci, abbiamo potuto realizzare!”, queste le parole pronunciate dal presidente da 5 anni del Milan Club di Lanciano Alessia Coccia, presente dal 2010 a Lanciano.

La scelta della donazione è ricaduta in favore del Reparto di Pediatria di Lanciano, a cui è stato donato un otoscopio, un frigorifero, un tiralatte elettrico, una tv per la sala d’attesa e alcuni pensierini per i piccoli pazienti ricoverati.

“Questo gesto rappresenta per noi e per i partecipanti all’iniziativa, un invito a unirsi per il bene comune nel nostro territorio, a prescindere da eventuali criticità che si possono riscontrare”, continua il presidente del Milan Club di Lanciano.

Coccia, durante la donazione, ha tenuto a precisare, che un'altra donazione ci sarà la prossima settimana, presso i Reparti di Oncologia Pediatrica e il Reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Santo Spirito” di Pescara, sia di attrezzature medicali di particolare rilievo sanitario oltre a piccoli doni per i piccoli pazienti per regalare loro un piccolo sorriso.

“Ringraziamo - conclude Alessia Coccia - tutto il personale sanitario del reparto Pediatria dell’Ospedale Renzetti di Lanciano per la gentile accoglienza ricevuta”.