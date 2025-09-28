Protezione Civile: training nazionale Tlc-Ict Fir Cb

San Salvo diventa il cuore della formazione nazionale in materia di telecomunicazioni e ICT grazie al training organizzato dalla Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizenâ€™s Band OdV (FIR CB). Presso la struttura FIR CB San Vitale guidata da Alfonso Buccigrossi, decine di volontari provenienti da diverse realtÃ associative stanno partecipando a un percorso formativo di alto livello, pensato per accrescere competenze tecniche e operative in un settore cruciale, soprattutto in scenari di emergenza.

Il corso, guidato dai Capi Team Mauro Bisetto e Gabriele Brescini con il supporto di qualificati formatori, propone un percorso completo che spazia dalle tecniche di ricetrasmissione alle piÃ¹ moderne innovazioni ICT, con lâ€™obiettivo sottolinea il Presidente nazionale Fir Cb Patrizio Losi di preparare operatori capaci di garantire comunicazioni efficaci anche nelle situazioni piÃ¹ critiche; allâ€™iniziativa ha preso parte anche Olivi Saverio, Coordinatore Nazionale SER e Presidente Regionale Marche Fir Cb

Tra i presenti figura la Presidente Regionale Fir Cb Luciana Graziani, anche lâ€™Associazione Madonna dellâ€™Assunta, ha scelto di essere rappresentata da due volontari, Tommaso Bucciarelli ( responsabile associazione ) e Vanna Lemme, testimoniando cosÃ¬ la volontÃ dellâ€™associazione di investire in professionalitÃ e preparazione al servizio della collettivitÃ .

Lâ€™iniziativa di San Salvo si conferma cosÃ¬ non solo come un momento di aggiornamento tecnico, ma anche come unâ€™occasione di confronto e coesione tra associazioni, rafforzando lo spirito di squadra che da sempre contraddistingue la FIR CB. Un impegno concreto che testimonia la centralitÃ della comunicazione nellâ€™ambito della protezione civile e del volontariato. Enzo Dossi