Torna l'Oktober Fest ad Atessa

Cinque giorni per brindare, cantare e gustare insieme i sapori e i profumi della Baviera. Dal 1Â° al 5 ottobre prossimi, Piazza Abruzzo ad Atessa (Ch) diventerÃ il cuore pulsante di una festa che, anno dopo anno, Ã¨ riuscita a conquistare migliaia di visitatori. L'Oktoberfest di Atessa, giunto alla quarta edizione, promette ancora una volta di offrire al pubblico un'esperienza capace di unire la tradizione tedesca con la calda ospitalitÃ abruzzese.

L'appuntamento, ideato e organizzato, dall'associazione SpensierAtessa, con il patrocinio del Comune, Ã¨ ormai un classico del calendario autunnale regionale, riconosciuto come uno degli eventi piÃ¹ attesi per chi ama la convivialitÃ , la musica e naturalmente la birra. Un vero e proprio tuffo nella cultura bavarese, riproposta in tutta la sua autenticitÃ grazie a un allestimento curato nei dettagli: dalla maxi tensostruttura da oltre 1.200 metri quadrati fino ai piatti tipici preparati secondo ricetta originale.

Il protagonista indiscusso resta il boccale di birra, rigorosamente "ricetta originale Oktoberfest", la stessa servita nei tendoni di Monaco di Baviera. A questa si affianca un ricco menÃ¹ di specialitÃ : wÃ¼rstel, crauti, arrosti, patate al forno, strudel e tante altre proposte della tradizione tedesca. La novitÃ del 2025 Ã¨ l'apertura anche a pranzo, a partire dalle 11.30. Una scelta pensata per ampliare l'offerta e accogliere le famiglie, che potranno cosÃ¬ vivere l'atmosfera dell'Oktoberfest anche durante il giorno, con piatti su misura per grandi e piccoli.

Accanto alla gastronomia, un ruolo centrale spetta alla musica dal vivo, che ogni sera regalerÃ spettacoli diversi. Il programma Ã¨ ricco e variegato:

â€¢ MercoledÃ¬ 1 ottobre si parte con i Ninetendo, band che farÃ rivivere i grandi successi degli anni '90.

â€¢ GiovedÃ¬ 2 ottobre sarÃ la volta del Festivalbar Tribute, un viaggio nelle hit che hanno fatto ballare intere generazioni.

â€¢ VenerdÃ¬ 3 ottobre sul palco salirÃ Daniele Fabiano con la sua band, per una serata all'insegna dell'energia e della grande musica italiana.

â€¢ Sabato 4 ottobre toccherÃ ai Dust'n Roses, tribute band dei Guns N' Roses capace di infiammare il pubblico con i riff piÃ¹ celebri della storia del rock.

â€¢ Domenica 5 ottobre, gran finale con una giornata dedicata alle famiglie: alle 13.00 il pranzo spettacolo e, a seguire alle 15.30, lo show del cantautore Christian Cappellone accompagnato dalla sua live band.

L'ultima giornata vedrÃ un appuntamento speciale che abbina gastronomia e intrattenimento, il pranzo della domenica. Per gli adulti il menÃ¹ prevede Schlutzkrapfen (gnocchetti di spinaci con speck e fonduta), Spanferkelbraten mit Bratkartoffeln (arrosto di maialino con patate), strudel alle mele, birra HB Original, acqua e caffÃ¨. I bambini avranno un menÃ¹ dedicato con pasta al pomodoro o al burro, cotoletta di pollo con patatine, strudel e bevande a scelta.

L'Oktoberfest di Atessa non Ã¨ solo una celebrazione della birra e della cucina tedesca, ma un momento di aggregazione che richiama visitatori da tutta la regione e oltre. L'ampia tensostruttura da 1.500 posti garantisce spazio e sicurezza, mentre l'area esterna di 700 metri quadrati con brace accesa promette di soddisfare anche gli amanti dello street food con pulled pork, hot dog, panini e salsicce alla brace.