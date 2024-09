Diffusione dei tumori, Lilt: "Fare prevenzione primaria tra i giovani"

“Gli ultimi dati inerenti alla diffusione dei tumori nella popolazione parlano chiaro: ogni giorno mille persone ricevono una diagnosi di cancro. La vera arma che abbiamo a disposizione per vincere la guerra è non far ammalare le persone facendo prevenzione primaria tra i giovani. Per questa ragione nelle prossime settimane ripartirà il progetto ‘Sistema salute’ iniziato nel 2007 e riprenderemo nelle scuole che ormai sono partner della Lilt, ossia l’istituto alberghiero De Cecco, il Liceo scientifico Da Vinci, l’istituto Manthonè, l’istituto comprensivo 4 e le scuole di Tocco da Casauria. Un’azione di divulgazione capillare che partendo dai giovani deve raggiungere le famiglie”.

Lo ha detto il professor Marco Lombardo, Presidente della Lega Italiana Lotta contro i Tumori di Pescara, membro del Coordinamento Lilt Nazionale, invitato alla seduta della Commissione congiunta Sanità e Sport, con i presidenti Loris Mazzioni e Fabrizio Rapposelli e il vicepresidente Maria Rita Paoni Saccone. Presenti anche l’assessore alla pubblica istruzione Valeria Toppetti, la psiconcologa della Lilt Maria Di Domenico e il direttore amministrativo della Lilt Alberto Battinelli.