Premiate le partecipanti al concorso sul bocconotto

Il bocconotto è uno dei dolci tipici di molti comuni dei nostri territori, delizia per il palato e parte integrante delle tradizioni e dell’identità. La ricetta viene tramandata di generazione in generazione da sapienti mani delle comunità mantenendo sempre intatta la delizia per il palato.

Al bocconotto ha dedicato un concorso la Pro Loco Villa Romagnoli di Mozzagrogna. La serata conclusiva di questo concorso si è celebrata all’insegna della festa e della convivialità. Dopo i saluti iniziali del presidente della Pro Loco Mario Cerrone e della Sangritana Alberto Amoroso, del parroco don Juan e del sindaco Tommaso Schips e del vicesindaco Giovanni Rapino, si è svolta la cerimonia di premiazione allietata dai “Rosso Pepe”.

Oltre le prime tre classificate sono state omaggiate con una pergamena anche tutte le altre partecipanti.