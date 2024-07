Cittadino francese scomparso da Atessa

Philippe Pomone, 67 anni, è scomparso da Atessa. La famiglia non ha più sue notizie dallo scorso 23 maggio, nel primo pomeriggio un appello per le ricerche è stato lanciato sui social da Alessia Natali, presidente dell’associazione Penelope.

Pomone parla italiano e francese, la famiglia non sa come fosse vestito al momento della scomparsa. Era partito da Atessa, probabilmente per tornare in Francia, ad Aubagne. L’associazione Penelope ha rilanciato l’appello della famiglia e si rivolge a tutti coloro che lo conoscono e potrebbero averlo incontrato. Qualsiasi informazione può aiutare nelle ricerche e si possono inviare al numero 3475922521 (anche in forma anonima).