Primo sindacato alla Pierburg Pump Tecnology, soddisfazione della Fiom Cgil

La Segreteria della FIOM CGIL di Chieti esprime piena soddisfazione per l’alta partecipazione al voto e per il risultato che ci è stato consegnato dal voto espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori della Pierburg.

La Pierburg Pump Tecnology è un’azienda metalmeccanica del gruppo Rheinmetall, lavora nel settore dell’automotive e si occupa di produrre ricambistica di prima linea e aftermarket per le più grandi aziende automobilistiche del mondo. La Pierburg è un’azienda storica della Val di Sangro e custodisce nella sua storia sindacale uno dei più alti livelli di discussione e contrattazione di tutta la provincia di Chieti.

Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno permesso di eleggere 3 RSU su 4 eleggibili e 2 RLS su 3 eleggibili.

La FIOM CGIL si conferma nettamente primo sindacato con circa il 66% dei voti ed elegge come RSU Camillo Di Biase fra gli impiegati, Giovanni Di Lauro e Roberto Verì fra gli operai.

La quarta RSU va alla FIM CISL con circa il 19% dei voti.

Ringraziamo il quadro dirigente della FIOM della Pierburg per l’ottimo lavoro svolto, ringraziamo tutti i Lavoratori per la fiducia che ci hanno dato, consapevoli che tale fiducia ci carica di responsabilità. Cercheremo di ricambiarla nel miglior modo possibile.

Le sfide che ci aspettano in Pierburg sono tante, il settore dell’automotive è in forte difficoltà in tutta Europa e in special modo in Italia, il nostro obbiettivo deve essere tutelare i livelli occupazionali, il potere d’acquisto e rilanciare l’industria dell’automotive.





Il segr. prov.FIOM Chieti

Andrea De Lutis