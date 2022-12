'Fiabosco Academy', coinvolti gli allievi dei Licei Artistici del territorio

Si chiama Fiabosco Academy il progetto della Scuola Macondo che vede coinvolti allievi dei Licei Artistici di Vasto, Lanciano, Chieti e Pescara.

I ragazzi da alcuni giorni sono impegnati nella realizzazione di opere con la rinomata pietra bianca della Maiella. Le opere una volta terminate arricchiranno il bosco di Sant’Eufemia a Maiella.

“Un bel progetto che apprezzo di gran cuore e che ha l’ambizione di partire dalle risorse del territorio passando attraverso la valorizzazione dei talenti degli studenti fino ad arrivare alla realizzazione di opere”, sottolinea il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

Hanno aderito a questa prima edizione del Fiabosco Academy il Liceo Artistico Pantini Pudente di Vasto con il referente Prof. Giuseppe Colangelo, il Liceo Artistico Nicola da Guardiagrele di Chieti con referente il Prof. Francesco D'Incecco, il Liceo Artistico Palizzi di Lanciano con il referente il Prof. Stefano Donatello, il Liceo Artistico Misticoni Bellisario di Pescara con i referenti, il Prof. Emiliano Faraone e il Prof. Marco Piccozzi.

La direzione artistica è dello scrittore abruzzese Peppe Millanta.

Fiabosco Academy prevede per la prima volta la realizzazione, da parte degli istituti coinvolti, di un’opera scultorea; a lavoro terminato avverrà, poi, l’esposizione all’interno del Fiabosco di Sant’Eufemia, nato nel 2021 e noto come il primo parco dedicato all’immaginario presente in Italia. Il parco ad oggi ha attirato migliaia di turisti e curiosi, come in più occasioni ha sottolineato il sindaco di Sant’Eufemia a Maiella, Francesco Crivelli, grande sostenitore del progetto; è stato lo stesso Fiabosco a “rivoluzionare” negli ultimi due anni il settore turistico di questo comune montano del pescarese.

“La mission – sottolinea Millanta – è l’utilizzo dei materiali locali, da parte degli artisti locali, per valorizzare gli spazi locali, per questo motivo come Scuola Macondo stiamo investendo le nostre energie verso gli artisti del domani, ragazzi che potranno alimentare questa filiera virtuosa in futuro, sensibilizzandoli sin da ora. L’auspicio è che nei prossimi anni altri Istituti decidano di partecipare al progetto.”