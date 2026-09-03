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Appuntamento con la tradizione, torna la passeggiata folkloristica "Che nnotta diliziose..."

redazione
Appuntamenti
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La tradizione torna protagonista con "Che nnotta diliziose... â€“ la tradizione ieri, oggi e domani", una serata dedicata alla cultura popolare e al patrimonio folkloristico della cittÃ .
 
L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ortona, Ã¨ in programma giovedÃ¬ 3 settembre, a partire dalle ore 21, e vedrÃ  protagonisti i Cantori di Ortona e l'Accademia dello Spettacolo.
 
La passeggiata folkloristica prenderÃ  il via a Terravecchia sviluppandosi lungo le vie del quartiere toccando i suoi angoli piÃ¹ suggestivi ovvero piazzetta dei Pescatori, piazzetta San Michele snodandosi poi lungo la Passeggiata Orientale e Largo Farnese, fino ad arrivare in Piazza del Teatro, dove Ã¨ previsto il concerto finale.
 
Un viaggio nella memoria e nella cultura locale, pensato per valorizzare le tradizioni e allo stesso tempo riproporle in una veste capace di parlare anche alle nuove generazioni.
 
A guidare la parte musicale saranno il MÂ° Romano Silli alle fisarmoniche, MÂ° Monja Marrone alle chitarre con il MÂ° Gabriele de Guglielmo alla direzione.
 
 
"Che nnotta diliziose..." vuole cosÃ¬ essere non soltanto uno spettacolo, ma un momento di condivisione e di riscoperta dell'identitÃ  popolare ortonese, attraverso canti, musica, costumi e atmosfere che raccontano una tradizione ancora viva e capace di rinnovarsi.
 
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