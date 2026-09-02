"Smarginati", Remo Rapino e Stefano Redaelli in uscita per CittÃ  Nuova

C'Ã¨ un confine sottile, quasi invisibile, che separa il mondo ordinario da quello di chi vive ai margini, ed Ã¨ proprio da quel limite che prende forma un'attesa destinata a spezzarsi il prossimo 4 settembre, quando arriverÃ in libreria Smarginati, la nuova raccolta di racconti firmata a quattro mani da Remo Rapino e Stefano Redaelli per CittÃ Nuova.

I protagonisti di questi racconti sono donne e uomini abituati a sfiorare i bordi della vita. Persone che un giorno, per caso, si sono ritrovate in strada, in stazione, in un servizio psichiatrico, in una casa di riposo, in una stanza, a guardare oltre i vetri, a sognare di chiudere gli occhi e non riaprirli piÃ¹. E da quella prospettiva, da quel bordo, hanno imparato a vedere la vita dal di fuori, per quello che vale davvero. Sono storie, quelle riportate in questa raccolta, che dicono di non aver paura di lambire il limite, anche solo per un momento, perchÃ© puÃ² essere che sia un modo per lanciare un'occhiata da quell'altrove al qui, dove eravamo fino a un attimo prima.

"Non capita spesso nella narrativa. Per lo piÃ¹, a quattro mani, sÃ¬ scrivono saggi. Oppure si fanno raccolte di racconti di autori vari. Il nostro libro Ã¨ diverso: due narratori che raccontano i margini, mettendo in dialogo le proprie voci, gli sguardi. Tengo molto a questo libro perchÃ© nasce da una amicizia, da "una risonanza di anime", come la chiama Remo Rapino" â€“ commenta Redaelli.

Remo Rapino Ã¨ stato insegnante di filosofia e storia nei licei. Vive a Lanciano. Ha pubblicato i racconti Esercizi di ribellione, Vite di sguincio; i romanzi Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, FubbÃ ll, Di nome faceva Arturo, La scortanza, e alcune raccolte di poesia, tra cui Caffetteria, Cominciamo dai salici, La profezia di Kavafis, Le biciclette alle case di ringhiera.

Stefano Redaelli Ã¨ professore di letteratura italiana presso la facoltÃ Artes Liberales di Varsavia. Ãˆ autore di numerose pubblicazioni, tra cui Beati gli inquieti, Ombra mai piÃ¹, Esercizi di squilibrio, Chilometrotrenta, Spirabole.

La collana Narrazioni di CittÃ Nuova accoglie storie che non si limitino a intrattenere, ma riescano a trattenere per alcuni istanti in bilico, col fiato sospeso, prossimi alla comprensione di qualcosa di importante, alla percezione di un'emozione profonda. Una storia infatti Ã¨ al contempo una ricerca, una creazione e un'epifania. Le migliori storie fanno questo.