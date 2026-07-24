A Casalbordino la presentazione di "Oriente. Una storia" con Alessandro Vanoli, finalista al Premio Strega

Domenica 26 luglio alle ore 19.30 in Piazza Garibaldi a Casalbordino torna lo storico, scrittore, divulgatore ed esperto di storia mediterranea Alessandro Vanoli, con un reading spettacolo per presentare il suo ultimo libro: Oriente. Una Storia, edito da Laterza. Un saggio di grande valore, finalista al Premio Strega, pubblicato in un momento storico in cui la distinzione tra Occidente ed Oriente è sempre più drastica e contrapposta.

“È tempo di una nuova mappa della storia -scrive Vanoli-. Una mappa dove ogni confine svanisce e comincia un viaggio millenario di connessioni, scambi e culture che hanno plasmato il mondo che conosciamo. È lì che scopriremo l'Oriente e la sua storia. Che parla tanto di noi.”

Vanoli ha insegnato all’Università di Bologna e all’Università Statale di Milano, occupandosi di storia del Mediterraneo e della presenza islamica in Spagna e Sicilia. Da anni è impegnato anche nella comunicazione e divulgazione con progetti teatrali e attività didattiche legate alla conoscenza del mondo islamico e alla promozione della storia. Collabora con la RAI e con il “Corriere della Sera”. Tra i suoi ultimi libri: L’invenzione dell’Occidente (Laterza 2024); Estate (Il Mulino 2023); Non mi ricordo le date. La linea del tempo e il senso della storia (Treccani 2023); Note che raccontano la storia. I suoni perduti del passato (Il Mulino 2022). Momenti musicali a cura del Maestro Marco Bassi, pianista di formazione classica e jazzistica.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’Auditorium Tito Molisani (Via Martiri dell’11 settembre, 5 - Casalbordino).