'Tornareccio Music Camp', gran finale nel parco naturalistico di Monte Pallano

Musica, giovani talenti e la natura incontaminata di Monte Pallano: un mix vincente che si rinnova, per il sesto anno consecutivo, nella serata conclusiva di Tornareccio Music Camp, la residenza estiva per ragazzi ideata per abbinare lo studio della musica alla conoscenza dei luoghi.

Sabato 25 luglio, alle 21.00, l’ensemble di giovani promesse della musica diretto dal Maestro Riccardo Rossi salirà sul palco di Music Camp per esibirsi in un concerto che attraverserà la storia della musica pop nazionale e internazionale. L'evento si aprirà con l'esibizione del gruppo dei più giovani, per poi proseguire con il concerto dell'ensemble di musica moderna, composto dagli allievi più grandi. Il programma comprenderà brani pop di autori italiani e internazionali, selezionati per il loro valore artistico e musicale.

“Ringrazio il sindaco Nicola Iannone – afferma il Maestro Riccardo Rossi –l’amministrazione comunale e la comunità di Tornareccio per l’ospitalità che si rinnova in ogni edizione e per l’attenzione e la cura che hanno verso i giovani. Tornareccio è un’isola felice di progettualità che prende forma attraverso un’unione di intenti che si ritrova ogni anno. Questa edizione è stata studiata come una full immersion di cinque giorni nella musica, soprattutto quella d’insieme che per i giovani è altamente formativa e pone basi solide per lo studio individuale. Abbiamo dedicato particolare attenzione alla riscoperta di opere di autori i cui brani hanno attraversato le diverse epoche diventando punti di riferimento imprescindibili del repertorio moderno. Il concerto finale di Music Camp sarà inoltre arricchito da esibizioni canore e da performance solistiche strumentali, offrendo agli studenti l'opportunità di valorizzare le proprie capacità individuali all'interno di un contesto musicale condiviso”.

Tornareccio Music Camp è un evento promosso dal Comune di Tornareccio e organizzato dall'APS L'Olandese Volante, in collaborazione con il Centro Didattico Musicando.

Foto Umberto Marchetti