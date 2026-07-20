Arriva il Bucchianico Musica Mundi Festival

Sarà presentato lunedì 27 luglio, alle 10.00, nella sala “Corradino D’Ascanio”, al terzo piano del palazzo del Consiglio regionale d’Abruzzo, in piazza Unione a Pescara, il Bucchianico Musica Mundi Festival, in programma dal 30 luglio al 2 agosto nel borgo teatino.

Alla conferenza stampa interverranno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario il sindaco di Bucchianico, Renzo Di Lizio, il M° Mimmo Malandra direttore artistico, il M° Luciano Bellini, direttore musicale, il Presidente Nazionale di “FEDERCORI” Davide Recchia, il Presidente della Proloco di Bucchianico Gianluca Di Pasquale, il Presidente della Fondazione “Rete Lirica delle Marche” Francesco Ciabattoni.

Promosso dall’Associazione Eventi Oggi APS, il Festival proporrà concerti, incontri culturali e attività formative, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e spirituale di Bucchianico attraverso il dialogo tra linguaggi musicali differenti.

Tra gli ospiti della prima edizione figurano monsignor Marco Frisina, Angelo Valori e Peppe Servillo. Monsignor Frisina terrà la conferenza inaugurale dedicata al rapporto tra musica e spiritualità e presenterà una nuova ed esclusiva versione di una sua composizione dedicata al Festival, che sarà eseguita nel concerto sinfonico – corale del 30 luglio diretto dal M° Luciano Bellini comprendente anche musiche di Bach, Mozart, Verdi, Sibelius e dello stesso Luciano Bellini.

Cuore del progetto sarà il Laboratorio di Musica d’Insieme, rivolto a giovani strumentisti e finalizzato alla nascita del GEMM – Giovane Ensemble Musica Mundi.

Il 31 luglio il M° Luciano Bellini guiderà il progetto “Musica senza Frontiere” per la voce solista di Antonella Vitelli e sette strumenti, dedicato alle contaminazioni tra musica colta, tradizioni popolari e canzoni d’autore. Il 1° agosto il maestro Angelo Valori dirigerà la Medit Orchestra nel concerto “Movies & Strings”, dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema.

Gran finale il 2 agosto con il concerto conclusivo degli allievi del laboratorio e, alle 21.30 in piazza San Camillo de Lellis, lo spettacolo gratuito “Scétate!” di Peppe Servillo (in foto), accompagnato dal chitarrista Cristiano Califano, uno spettacolo inedito in prima assoluta, realizzato insieme all’Abruzzo Ensemble per il Bucchianico Musica Mundi Festival e prodotto da Melos International di Dante Mariti.