Tutto pronto per la XII edizione di 'Sottocosta'

La XII edizione di Sottocosta, l'evento di riferimento per la nautica e l'economia del mare, animerÃ il Marina di Pescara per un intenso fine settimana, dal 24 al 26 aprile 2026. La manifestazione proporrÃ un ricco calendario di incontri istituzionali, seminari specialistici, iniziative formative e spettacolari momenti dedicati alla conservazione marina.

La giornata inaugurale si aprirÃ ufficialmente alle ore 10:00 con il suggestivo suono del nautofono, seguito dall'apertura degli stand fieristici e dal tradizionale taglio del nastro.

Alle ore 10:15, l'evento ospiterÃ i saluti istituzionali di rilievo, con interventi del Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, del Presidente del Marina di Pescara, Giovanni Taucci, e di Francesco Di Filippo, Presidente Assonautica Pescara Chieti. Saranno presenti anche il Sindaco del Comune di Pescara, Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e rappresentanti nazionali come Marco MonsurrÃ² (Vicepresidente di Confindustria Nautica), Luciano Serra (Presidente Assonat) e Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana), oltre a Salvatore Minervino (Segretario Generale AutoritÃ Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale).

Il dibattito proseguirÃ alle ore 10:45 con un approfondimento sull'Economia del mare: verranno presentati i dati relativi all'Abruzzo a cura di OSSERMARE - INFORMARE. SeguirÃ un momento dedicato alla Formazione e alle professioni del settore marittimo, a cura della Camera di commercio Chieti Pescara. Interverranno Emanuela De Luca per l'ITS Most Academy MobilitÃ Sostenibile, che illustrerÃ "Le specializzazioni per la portualitÃ e la digitalizzazione delle rotte marittime", e la dirigente scolastica Nicoletta Del Re dell'Istituto di Istruzione Superiore Acciaiuoli - Einaudi di Ortona, che parlerÃ de "l'identitÃ dell'istituto nautico e l'importanza della nave scuola". Il programma mattutino si concluderÃ con gli interventi degli studenti dei due istituti e una presentazione sulle professioni del mare a cura della Marina Militare Italiana, intitolata "Navigare con l'uniforme".

Il pomeriggio, alle ore 14:30, sarÃ dedicato al Master di II livello in Diritto ed Economia del mare, con il seminario della prof.ssa Rita Tranquilli Leali sul tema: "Le strutture dedicate alla nautica da diporto: una categoria in evoluzione oppure semplicemente non compresa dal legislatore?". La Camera di Commercio di Chieti Pescara consegnerÃ poi gli attestati ai partecipanti del corso di Beach Manager.

Un momento centrale della giornata sarÃ la tutela della biodiversitÃ marina: alle ore 16:00, presso lo stand del Centro Studi Cetacei, si terrÃ l'iniziativa "Adotta una tartaruga", offrendo a scuole e bambini la possibilitÃ di incontrare le Caretta caretta prima del loro rilascio. A seguire, si procederÃ al rilascio in mare delle tartarughe curate e riabilitate presso il Centro di Recupero Tartarughe "L. Cagnolaro" di Pescara, con il supporto della Capitaneria di Porto e la collaborazione di Scuola Sub Loto.

La serata si concluderÃ alle ore 17:30 con il Gran galÃ della FIPSAS, che prevede proiezioni e premiazioni, e l'Aperitivo Sottocosta alle ore 19:00, con una degustazione di birre artigianali a cura di FERMENTI D'ABRUZZO.

Testimonial d'eccezione che sarÃ presente nelle giornate del 24 d 25 aprile Maurizio Bulleri, giornalista televisivo esperto di nautica. Ecco una sua dichiarazione:<< "Non potevo mancare a Sottocosta perchÃ© la manifestazione Ã¨ sempre piÃ¹ importante e oggi rappresenta un riferimento per tanti appassionati, non solo abruzzesi, ma anche delle regioni confinanti. Sottocosta Ã¨ un evento utilissimo per avvicinarsi alla nautica, agli sport e alle attivitÃ sul mare. Non si rivolge solo ai diportisti, ai pescatori sportivi, a coloro che giÃ frequentano il mondo nautico, ma con le tante attivitÃ in programma e i numerosissimi espositori si propone di divulgare la cultura nautica, per ispirare i giovani che potrebbero orientarsi negli studi e nelle professioni, di sviluppare il turismo nautico, che puÃ² ancora crescere, di incentivare la pratica degli sport sopra e sotto la superficie del mare. L'Italia Ã¨ leader nel mondo nella costruzione dei grandi yacht e per consolidare il primato abbiamo bisogno di eventi come Sottocosta, perchÃ© rafforzano, sul territorio e nella popolazione, la cultura nautica. Al Marina di Pescara spero di incontare tanti appassionati, ma anche tanti curiosi desiderosi di conoscere tutte le opportunitÃ sportive, turistiche ed economiche che offre il mare."

Il programma del 25 e 26 aprile

Sabato 25 aprile

La seconda giornata prenderÃ il via alle ore 10:00. Dalle 10:30 alle 13:30, il Marina ospiterÃ il "Salone delle idee e dell'innovazione nella nautica", curato da Claudia Ciccotti Giammaria, con un seminario sulla "Progettazione di Waterfront: Aspetti progettuali, tecnici, normativi". L'evento, organizzato con Ordine Ingegneri Pescara e Fondazione Ingegneri Pescara, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'UniversitÃ G. D'Annunzio Chieti Pescara, Ã¨ gratuito e riconosce 3CFP per gli Ingegneri. Dopo i saluti istituzionali, l'evento, introdotto e moderato da Claudia Ciccotti Giammaria, vedrÃ gli interventi di Matteo Di Venosa ("Waterfronts. Dalla separazione all'integrazione"), Raffaella Massacesi ("Waterfront: strategie di design per la valorizzazione dei territori") e Antonio Bufalari ("Aspetti normativi tra mare e territorio").

A seguire, si terrÃ l'attesa CERIMONIA DI PREMIAZIONE, che assegnerÃ :

Il Premio alla Carriera a Giovanni Ceccarelli , Ingegnere Yacht Designer.

Il Premio Donna del Mare 2026 a Luciana Ferrone , Fondatrice e CEO di L.Transport S.p.A.

Il Premio Nazionale Design Nautico IX edizione, quest'anno dedicato al tema "Bluewater boat, piccola imbarcazione per lunga navigazione".

Dalle ore 11:00 alle ore 17:00 tornerÃ il "Battesimo del mare", che offrirÃ uscite in barca gratuite con i soci di Assonautica Pescara Chieti e darÃ spazio alla "vela inclusiva e per tutti", con uscite in barca a vela per persone con disabilitÃ , grazie a FIV Federazione Italiana Vela e ASD DiNautica. Le iscrizioni si terranno presso lo stand Assonautica.

Alle ore 16:00 si terrÃ la presentazione della "Base nautica per la vela inclusiva Marina di Pescara e l'importanza del Parasailing". Nello stesso orario, si ripeterÃ l'iniziativa di adozione e rilascio delle tartarughe Caretta caretta con il Centro Studi Cetacei.

Dalle 16:30 alle 18:30, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Pescara, presso l'Arena del Marina di Pescara, proporrÃ la "Red Rescue Room", un'Escape Room sulla prevenzione e le buone norme di comportamento nelle emergenze domestiche, aperta a tutti.

Alle ore 17:00 si accenderanno i riflettori sul progetto "GO To Barcolana - Sfida Adriatica 2026", con la premiazione dell'equipaggio abruzzese Movida, vincitore del Trofeo nazionale nell'ultima edizione. Alle ore 18:00 la Federazione Italiana Vela â€“ IX Zona celebrerÃ "Le stelle della vela 2025" con un Gran GalÃ e premiazione di atleti, societÃ e circoli che si sono distinti nel 2025.

La giornata si concluderÃ alle ore 20:00 con il Sottocosta Party 2026 presso l'Arena del Marina di Pescara (serata ad inviti).

Domenica 26 aprile

L'ultima giornata della manifestazione inizierÃ alle ore 10:00. Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 proseguiranno le attivitÃ di "Battesimo del mare" con particolare attenzione alla vela inclusiva.

Alle ore 11:00, Assonautica Pescara Chieti e Gal Costa dei Trabocchi presenteranno la "Guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi", proponendo una crociera per la piccola nautica. Alle ore 12:00, il GAL PESCA ABRUZZO proporrÃ un coinvolgente Fish Lab COOKING SHOW sulle tradizioni marinare e il pesce a miglio zero.

Il pomeriggio, alle ore 16:00, offrirÃ suggestioni visive con la videoproiezione emozionale "Maldive del sud, bellezza selvaggia!" a cura di World Activity Com e del videomaker Marco Martella. Si replicheranno anche le iniziative di adozione e rilascio delle tartarughe marine, e la "Red Rescue Room" (dalle 16:30 alle 18:30).

Alle ore 17:00 l'Agenzia di Sviluppo-Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara presenterÃ il Progetto INTERREG ITA-CRO TRANSPONEXT con il focus "Un Nuovo Modo per Vedere il Trasporto Intermodale".

La XII edizione di Sottocosta si chiuderÃ con una performance live e sfilata modamare estate 2026, curata da The Fashion Management Agency alle ore 18:00, seguita dal consueto Aperitivo Sottocosta alle ore 18:30 con degustazione di birre artigianali.