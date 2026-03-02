Ivaldo Rulli al Teatro Fenaroli, a Lanciano torna il cabaret

Il palcoscenico del Teatro Fenaroli di Lanciano si prepara a ospitare per sabato 7 marzo alle ore 21.00, uno dei pilastri del repertorio di Ivaldo Rulli, si tratta dello spettacolo "Che poi uno dice quello e quell'altro".

L'evento, che vede il celebre comico lancianese e storico direttore artistico dell'Adriatica Cabaret tornare nella sua cittÃ , rappresenta un appuntamento imperdibile targato Power Eventi per tutti gli amanti del cabaret di qualitÃ , ed offre uno spaccato esilarante e al contempo profondo della realtÃ quotidiana attraverso la lente della satira di costume.

L'opera si configura come un vero e proprio esercizio di cabaret antropologico, dove la risata scaturisce dall'osservazione acuta delle contraddizioni umane e del chiacchiericcio tipico dei piccoli centri. Il titolo stesso richiama quel modo di comunicare per frasi fatte e pettegolezzi che caratterizza la vita sociale, trasformando il "sentito dire" in un meccanismo comico perfetto.

Rulli evita sapientemente la volgaritÃ gratuita, preferendo un'autoironia sottile che mette a nudo i difetti della modernitÃ e i cambiamenti sociali degli ultimi decenni: cuore pulsante della serata sarÃ la sfilata di "maschere" moderne portate in scena dall'artista, tra cui spicca la celebre Za' Cuncettina. La contadina verace, con il suo buon senso e la sua lingua tagliente, affronterÃ i paradossi del presente offrendo un contrasto irresistibile con la saggezza di una volta. Accanto a lei, figure come il camionista o il musicista strambo arricchiranno una galleria di personaggi che sfruttano l'abruzzesitÃ e il dialetto non come limite, ma come potente strumento espressivo per enfatizzare concetti che la lingua italiana non riuscirebbe a rendere con la stessa forza.