Cento anni di sci sulla Maiella

Nella giornata di sabato 28 febbraio 2026 un gruppo di istruttrici e istruttori di scialpinismo della Scuola “Paolo Consiglio” della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano è salito in cima a Monte Amaro sulla Maiella in Abruzzo per festeggiare in vetta il centenario dell’impresa compiuta dai consoci Enriques, Ghibaudo, Rossi e Tartara che il 28 febbraio 1926 raggiunsero per la prima volta in sci la seconda vetta più alta dell’Appennino Centrale con i suoi 2.793 metri di quota.

Un primato riemerso dagli archivi storici, con una documentazione illustrata nel video dal titolo “Un secolo di discese sulle nevi della Maiella” curato dal giornalista Lorenzo Grassi e disponibile su YouTube al link: https://youtu.be/hTfFcPghRtY

Hanno preso parte alla salita scialpinistica rievocativa – che è partita da Campo di Giove ed è stata patrocinata dal Parco Nazionale della Maiella Geopark Unesco – i seguenti istruttori e istruttrici della Scuola “Paolo Consiglio” della Sezione Cai di Roma: Stefania Apuleo, Matteo Carbonoli, Massimo Marconi, Roberto Orlandini, Marta Pantaloni, Fabio Pauselli e Luca Repetto.