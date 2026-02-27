Hair Factory con Anna e Pino al Festival di Sanremo

Annafelicia Gentile e Pino Taraborrelli di Hair Factory, con sede ad Atessa, Lanciano e Casoli, di nuovo protagonisti al Festival di Sanremo.

Per il look degli artisti e dei personaggi presenti in questi giorni nella località ligure, capitale della musica e dello spettacolo, i due parrucchieri abruzzesi sono ancora una volta in attività.

I due professionisti sono di scena al Villaggio Ufficiale del Festival per il settimo anno consecutivo.

“Portiamo la nostra visione come Hair Style nel cuore del palco più iconico d’Italia - dicono -. Ogni dettaglio conta. Ogni scelta comunica. Ogni look racconta una storia. Sanremo non è solo un evento. È immagine. È identità. È presenza”.