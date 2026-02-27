'Il PCI a Lanciano tra storia e memorie", il libro di Michele Marino

Sabato 28 febbraio, alle ore 17.30, presso la Bottega del Viaggiatore Errante, si terrà la presentazione del volume “Il PCI a Lanciano. Tra storie e memorie” di Michele Marino. L’iniziativa, promossa da Nuova Gutemberg in collaborazione con la Pro Loco di Lanciano Aps, si preannuncia come un appuntamento di particolare rilievo culturale e civile per la comunità frentana.

Il libro ripercorre la storia del Partito Comunista Italiano a Lanciano, ricostruendo vicende, protagonisti e passaggi cruciali che hanno segnato la vita politica e sociale del territorio. Attraverso documenti, testimonianze e memorie personali, l’autore offre uno spaccato attento e partecipe di una stagione politica che ha inciso profondamente nella storia locale e nazionale.

Ad aprire l’incontro sarà l’onorevole Angelo Staniscia. Saranno presenti l’autore Michele Marino e il presidente della Pro Loco Giuseppe De Pasqua interverrà portando il suo saluto ai partecipanti e coglierà l’occasione per evidenziare il profondo valore dell’iniziativa, intesa non solo come evento di incontro, ma soprattutto come significativo momento di riflessione collettiva e di confronto costruttivo sui temi affrontati.

La presentazione rappresenta un’importante occasione per custodire e rinnovare la memoria di un grande partito della sinistra italiana, favorendo il dialogo tra generazioni e sensibilità diverse. Il volume sarà disponibile nelle librerie di Lanciano, presso la casa editrice Nuova Gutemberg e nelle principali librerie online.