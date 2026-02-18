A Lanciano il dialogo tra Marxismo e Cristianesimo

Venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30, la Sala convegni della Diocesi di Lanciano ospiterà la presentazione del volume “Marxismo e Cristianesimo oggi in Italia” di Guido Scotti, a cura di Antonio Albanese.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Lanciano Aps in collaborazione con la Nuova Gutemberg, in un appuntamento che si preannuncia di particolare interesse culturale e civile per il territorio.

Il libro affronta un tema di grande attualità: il rapporto tra due visioni del mondo che hanno segnato profondamente la storia del Novecento e che continuano a interrogare la società contemporanea. Attraverso un’analisi storica e teologica, l’opera propone una riflessione sul dialogo possibile tra pensiero marxista e tradizione cristiana nel contesto italiano odierno, mettendo in luce convergenze, divergenze e prospettive future.

A introdurre e coordinare l’incontro sarà Antonio Albanese, filosofo e ricercatore in storia della Teologia, curatore del volume. Interverranno don Antonio Di Lorenzo, già Vicario generale della Diocesi di Lanciano-Ortona, che offrirà un contributo di approfondimento pastorale e culturale, e Giuseppe De Pasqua, presidente della Pro Loco Lanciano, che porterà il saluto dell’associazione organizzatrice.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto aperto alla cittadinanza su temi centrali e sempre attuali che intrecciano fede, politica e impegno sociale, inserendosi nel solco di quella tradizione di dialogo e approfondimento critico che continua a caratterizzare il dibattito culturale italiano; al termine dell’incontro il volume sarà disponibile in tutte le librerie di Lanciano, presso la casa editrice Nuova Gutemberg e nelle principali librerie online.