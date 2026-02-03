Casa della Salute Mobile, tappa a Lanciano

Fa tappa a Lanciano la Casa della Salute Mobile, il 3, 4, 5, 6, 7 e 9 febbraio, in piazza Camillo Dell'Arciprete dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Servizi disponibili sullâ€™unitÃ mobile:
- Mammografia
- Pap-test / HPV-test
- Consegna kit per screening colon retto
- Controllo di un neo sospetto
- Elettrocardiogramma (ECG)
- Spirometria
Accesso libero e gratuito, riservato agli assistiti della Asl Lanciano Vasto Chieti.
Non Ã¨ necessaria la prenotazione. Portare con sÃ© il tesserino sanitario.
Informazioni: in caso di mancato recapito degli esami, contattare
telefono 366 9341042, dal lunedÃ¬ al sabato (escluso festivi), dalle ore 9.00 alle 13.30
E-mail a salutemobile@asl2abruzzo.it
REQUISITI PER GLI SCREENING ONCOLOGICI
MAMMOGRAFIA
Donne tra i 50 e i 69 anni che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 2 anni.
COLON RETTO (ricerca sangue occulto)
Persone tra i 50 e i 69 anni che non abbiano effettuato:
- lo stesso esame negli ultimi 2 anni
- oppure una colonscopia negli ultimi 5 anni
PAP-TEST / HPV-TEST
- Donne tra i 25 e i 29 anni che non abbiano effettuato lo stesso esame negli ultimi 3 anni
- Donne tra i 30 e i 64 anni che non abbiano effettuato lo stesso esame negli ultimi 5 anni
ESAMI A ACCESSO LIBERO (etÃ superiore ai 16 anni)
- Spirometria
- ECG
- Controllo neo sospetto â†’ fino a esaurimento posti, consigliato presentarsi allâ€™inizio delle attivitÃ
Tutti gli esami sono gratuiti e senza prenotazione.