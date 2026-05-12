Gimes trasforma i tuoi spazi esterni a rate, interessi zero e con il 50% di incentivi ecobonus

Vivere il giardino, il terrazzo o il patio tutto lâ€™anno oggi Ã¨ possibile grazie alle nuove soluzioni outdoor firmate Gimes. Lâ€™azienda propone unâ€™ampia gamma di pergotende bioclimatiche, vetrate VEPA, tende da sole, zanzariere e soluzioni di teloneria progettate per migliorare il comfort e valorizzare ogni spazio esterno.

E adesso câ€™Ã¨ unâ€™opportunitÃ in piÃ¹: acquistare con pagamento rateale a interessi zero con il 50% di incentivi ecobonus schermature solari

Uno spazio esterno da vivere in ogni stagione

Le moderne pergole bioclimatiche rappresentano una delle soluzioni piÃ¹ richieste per chi desidera creare un ambiente elegante, funzionale e protetto. Grazie alle lamelle orientabili, le strutture bioclimatiche permettono di regolare luce, ombra e ventilazione naturale, migliorando il comfort in ogni momento della giornata.

Le pergotende, invece, uniscono design e praticitÃ , offrendo copertura dal sole e dalla pioggia con strutture moderne e resistenti, ideali per terrazzi, giardini e dehors.

A completare lâ€™offerta di Gimes ci sono anche le vetrate panoramiche VEPA, sempre piÃ¹ apprezzate per la possibilitÃ di chiudere gli spazi outdoor senza rinunciare alla luminositÃ e allâ€™estetica.

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Comfort, design e personalizzazione

Ogni progetto viene studiato su misura in base agli spazi e alle esigenze del cliente. Materiali di qualitÃ , soluzioni moderne e attenzione ai dettagli permettono di realizzare ambienti eleganti e funzionali, pensati sia per abitazioni private che per attivitÃ commerciali.

Le soluzioni outdoor moderne consentono inoltre di valorizzare lâ€™immobile e aumentare la vivibilitÃ degli spazi esterni durante tutto lâ€™anno.

La comoditÃ delle rate a interessi zero

Uno dei punti di forza della nuova promozione Gimes Ã¨ la possibilitÃ di acquistare senza affrontare una spesa immediata importante. Grazie alla formula di finanziamento a interessi zero, Ã¨ possibile realizzare subito il proprio progetto outdoor e diluire il pagamento in comode rate. Una soluzione sempre piÃ¹ apprezzata nel settore delle pergole e delle coperture da esterno.

Dalle tende alle zanzariere: tutto per vivere meglio lâ€™esterno

Oltre alle pergole bioclimatiche e alle pergotende, Gimes propone anche tende da sole, zanzariere e lavorazioni di teloneria per abitazioni, terrazzi, balconi e attivitÃ commerciali. Soluzioni progettate per migliorare comfort, protezione e qualitÃ della vita negli spazi outdoor.

Per informazioni, preventivi o per scoprire tutti i dettagli della promozione:

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