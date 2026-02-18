Dalla grande distribuzione alla nuova sfida retail di Caddy's: il percorso imprenditoriale di Marrollo e Tenaglia tra Montenero e Fossacesia

C’è un filo ideale che collega Montenero di Bisaccia a Fossacesia: è il cammino imprenditoriale di Cristiano Marrollo e Gianni Tenaglia, costruito giorno dopo giorno attraverso investimenti mirati, radicamento nel territorio e una visione capace di trasformare un semplice punto vendita in un progetto riconosciuto e apprezzato dalla comunità.

La loro storia nasce a Montenero di Bisaccia con l'apertura del supermercato Decò, un’esperienza che ha rappresentato molto più di un’attività commerciale. In quel contesto, i due imprenditori hanno messo a punto un modello fondato su organizzazione efficiente, cura del cliente e forte integrazione con la realtà locale.

Nel tempo, il punto vendita è diventato un riferimento stabile per il territorio, grazie a una gestione attenta e a iniziative capaci di rafforzare il rapporto con la comunità. Un passaggio decisivo, che ha posto le basi per uno sviluppo successivo.

La crescita è proseguita con l’approdo a Fossacesia, dove l’esperienza maturata si è tradotta in un progetto ancora più strutturato. Anche qui il supermercato Decò si è affermato in breve tempo come punto di riferimento per famiglie e residenti, grazie a un’offerta ampia, standard qualitativi elevati e un servizio pensato per rispondere alle esigenze quotidiane.

L’espansione ha confermato la solidità della visione dei due soci: investire nel territorio, valorizzare il rapporto umano con la clientela e garantire continuità e affidabilità nel tempo. Una strategia che ha permesso di consolidare la presenza aziendale e di rafforzare il legame con la comunità.

Oggi il percorso entra in una nuova fase con l’imminente apertura di Caddy’s, scelta che segna l’ingresso nel settore della cura della persona e della casa. Una diversificazione strategica che amplia l’orizzonte imprenditoriale e porta sul territorio un format moderno e dinamico, orientato all’esperienza del cliente.

L’intento è trasferire anche in questa nuova realtà i valori che hanno caratterizzato le esperienze precedenti: professionalità, organizzazione e attenzione concreta ai bisogni delle persone. L’apertura non rappresenta soltanto un investimento commerciale, ma anche un segnale di fiducia nelle potenzialità di crescita del territorio.

«Ogni traguardo raggiunto è stato possibile grazie alla fiducia di chi ci sceglie ogni giorno. Con questa nuova apertura vogliamo continuare a crescere insieme alla comunità, offrendo qualità, convenienza e un servizio sempre più vicino alle esigenze di tutti. Vi aspettiamo per scrivere insieme il prossimo capitolo di questa storia»

dichiarano i due imprenditori.

Il percorso di Marrollo e Tenaglia racconta un’evoluzione costante, in cui ogni tappa contribuisce alla costruzione di un progetto solido e orientato al futuro. Dalla grande distribuzione alimentare alla nuova sfida nel retail specializzato, il filo conduttore resta la capacità di innovare e generare valore per il territorio. Con l’arrivo di Caddy’s si apre così un nuovo capitolo, che conferma l’abilità dei due imprenditori di intercettare le opportunità del mercato e trasformarle in crescita concreta per l’azienda e per la comunità.

Recapiti & Contatti

Telefono: 0872720485

Dove Siamo

Via Bachelet, 37 a Fossacesia