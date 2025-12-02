Ottica Sirio apre un nuovo punto vendita al Centro Commerciale la Fontana: Ã¨ il settimo della rete

L'Ottica Sirio continua a crescere e porta la sua esperienza ultraventennale anche a Lanciano, con l'apertura di un nuovo punto vendita all'interno del Centro Commerciale La Fontana. Si tratta del settimo store del brand, che amplia cosÃ¬ una rete giÃ radicata sul territorio con le sedi di Montenero di Bisaccia (due punti vendita), Campomarino, Silvi Marina, Termoli (due punti vendita).

La storia dell'Ottica Sirio nasce nel 2004 a Montenero di Bisaccia grazie alla visione di Sirio Monteodorisio, punto di riferimento del settore per professionalitÃ , innovazione e attenzione al cliente. Una realtÃ in costante crescita, in cui l'esperienza viene tramandata alle nuove generazioni mantenendo saldi i valori originari: offrire soluzioni visive di qualitÃ , investire nelle tecnologie piÃ¹ avanzate e garantire un'esperienza d'acquisto conveniente e trasparente.

Nel nuovo negozio di Lanciano i clienti troveranno l'ampia selezione di marchi prestigiosi che Ottica Sirio propone ai suoi clienti tra cui Burberry, Dolce&Gabbana, Dior, Fendi, Ferrari, Fila, Furla, Gucci, Tom Ford, Ray-Ban e Oakley. Ma non solo: il punto vendita Ã¨ dotato di strumentazioni di ultima generazione per il controllo della vista, permettendo al personale altamente qualificato di effettuare accurati controlli e individuare la soluzione ottica piÃ¹ adatta a ogni esigenza.

L'apertura del nuovo store rappresenta un ulteriore passo avanti nella mission dell'Ottica Sirio: offrire occhiali di stile e qualitÃ , uniti a servizi professionali e innovativi, per garantire a ogni cliente una visione nitidaâ€¦ e un'esperienza d'acquisto ancora migliore.