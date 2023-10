Humangest partecipa a "Progress": il lavoro in primo piano

Dal 20 al 22 ottobre 2023, presso il Polo Fieristico d'Abruzzo a Lanciano, si terrà "Progress," un evento dedicato al lavoro, al sociale e alla formazione.

Humangest, l'Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, si caratterizza per la sua continua vicinanza ai territori in cui opera, sfruttando la sua estesa rete di filiali, e per l'attenzione scrupolosa rivolta alle necessità formative e occupazionali delle persone coinvolte nel suo ecosistema. Il suo team partecipa attivamente ai Career Day e alle fiere del Lavoro, che rappresentano delle preziose opportunità di dialogo e collaborazione tra aziende, candidati e istituzioni locali. Questo impegno è perfettamente allineato con la missione di Humangest, che si prefigge di agevolare l'incontro tra coloro che cercano lavoro e coloro che lo offrono.

Per questo motivo, Humangest non mancherà di prendere parte a "Progress." L'evento, promosso da Lancianofiera e Regione, costituisce un'occasione unica di incontro tra le persone in cerca di occupazione, le aziende, i selezionatori e i formatori. La fiera accoglierà sessantacinque espositori e offrirà una vasta gamma di attività dedicate alla formazione, all'orientamento professionale, alle opportunità di lavoro e all'aggiornamento professionale.

Con un network che si estende oltre le 90 filiali in Italia e in Europa, Humangest si afferma come un'azienda leader nella ricerca, selezione e gestione del personale in somministrazione. Inoltre, offre servizi di formazione, ricollocazione professionale, gamification ed executive search, nonché reclutamento e mobilità a livello internazionale.

L'approccio vincente di Humangest è centrato sull'ascolto attento delle specifiche esigenze di ciascuna azienda, il che le permette di fornire soluzioni di consulenza personalizzate. Questa filosofia operativa l'ha resa un punto di riferimento nel mercato del lavoro, con la capacità di analizzare e anticipare costantemente le principali tendenze.

Dotata di un database interno che conta oltre due milioni di profili, Humangest ha conquistato la fiducia di oltre 2.000 aziende e inserisce circa 10.000 persone nel mondo del lavoro ogni mese. Questi risultati testimoniano il successo e l'impegno costante di Humangest nel contribuire a creare opportunità di lavoro e sviluppo professionale sia per gli individui che per le imprese.