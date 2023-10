Kodicebagno S.R.L: Una Storia di Successo tra il Trentino e l'Abruzzo

Pescara, 12 ottobre 2023 - Kodicebagno S.R.L è un'azienda con radici profonde a Borgo Chiese, nella provincia di Trento. Fondata nel 2009, l'azienda ha rapidamente guadagnato notorietà nel settore dell'arredamento per il bagno, contraddistinguendosi per la sua dedizione alla qualità e alla creatività.

La Genesi di Kodicebagno e Kiamami Valentina

Kodicebagno è nata dalla visione di un gruppo di esperti nell'arredamento per il bagno desiderosi di proporre soluzioni rivoluzionarie e di alta gamma ai loro clienti. Nel corso degli anni, Kodicebagno è diventata un punto di riferimento per chi cerca prodotti per il bagno all'avanguardia e funzionali.

IL BAGNO COMPLETO

Una Crescita Inarrestabile

Fin dalla sua fondazione nel 2009, Kodicebagno ha fatto della qualità e del servizio il suo punto di forza. L'azienda si è specializzata fin da subito nella vendita online di prodotti per l'arredamento del bagno con il marchio Kiamami Valentina.

La loro vasta gamma di prodotti, che spazia da vasche idromassaggio, mobili sospesi, lavabi, termoarredo, accessori e molto di più, è stata accuratamente selezionata e personalizzata per garantire stile, design, qualità e durata. Kiamami Valentina è rinomata anche per prezzi altamente competitivi, con imballaggi personalizzati con il proprio logo e un'attenzione meticolosa ai dettagli e alla spedizione.

L'Espansione a Atri

Nel 2021, Kodicebagno ha compiuto un passo importante aprendo una sede logistica e di confezionamento ad Atri, nella provincia di Teramo. Questo passo ha consentito all'azienda di offrire un servizio ancora più efficiente e veloce ai clienti in tutta Italia. La sede logistica ha notevolmente potenziato il servizio di spedizione, con un magazzino di oltre 10.000 metri quadrati e un inventario di oltre 130.000 articoli pronti per la spedizione entro 72 ore, accelerando il processo di consegna in tutto il paese.

L'Impegno per la Qualità

Ciò che rende unica Kodicebagno e Kiamami Valentina è la dedizione alla qualità. Ogni prodotto offerto è stato attentamente selezionato per garantire che rispetti gli standard di alta gamma ed è accessibile a tutti.

Il Futuro

L'azienda guarda costantemente al futuro e continua a offrire soluzioni sempre più innovative per la sua clientela. Grazie alla sede logistica e di confezionamento ad Atri, Kodicebagno, insieme a Kiamami Valentina, si rivolge ora anche ai potenziali clienti nel settore B2B, oltre che consolidando la sua presenza nel mercato dell'e-commerce.

In sintesi, Kodicebagno S.R.L è un'azienda che ha fatto della qualità e della creatività la sua missione principale.

Per ulteriori dettagli, visitate il loro sito web qui.