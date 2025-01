La nostalgia di casa al centro del nuovo video di "È una Vitaccia"

Esce il nuovo video del duo comico abruzzese “È una Vitaccia” composto da Fausto Verdecchia e Lucio Rasetti.

Il tema centrale della nuova parodia è la nostalgia di casa di un ragazzo fuori sede che lascia la terra natia dopo le vacanze di Natale. Sulle note del brano “Il filo rosso” di Alfa un sentito omaggio alla terra d’Abruzzo con i richiami alla famiglia, alla tradizione e al territorio. L’amore per i nonni, per la cucina e per la propria terra d’origine si mescolano ai ricordi mentre si lasciano alle spalle le radici per tornare in luoghi lontani dal cuore.

