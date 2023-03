Torna l'ora legale. Lancette da spostare in avanti

Torna l'ora legale. Nella notte, tra sabato 25 marzo e domenica 26 marzo, le 2:00 diventeranno le 3:00. Con lo spostamento delle lancette in avanti dormiremo di meno ma soprattutto, già da diverse settimane, le giornate si allungheranno.

L'ora legale resterà in vigore sino al 29 ottobre, quando tornerà l'ora solare con le lancette che torneranno indietro e avremo la possibilità di dormire un'ora in più.

I VANTAGGI DELL'ORA LEGALE

Con l'arrivo dell'ora legale avremo un vantaggio economico: non solo il risparmio sulla corrente elettrica ma potremo sfruttare di più la luce solare. Come detto prima, con le lancette in avanti, avremo l'opportunità di dormire un'ora in più.