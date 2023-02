Da Sanremo a Lanciano: il 3 agosto Lazza al Parco Villa delle Rose

A poche ore dal termine del 73° Festival di Sanremo, che l’ha visto classificarsi al secondo posto alle spalle di Marco Mengoni con la canzone Cenere (Island Records), Lazza annuncia il suo Lazza OuverTour Summer 2023: 13 imperdibili appuntamenti estivi prodotti da Vivo Concerti e Next Show per infiammare le arene e i festival estivi più importanti d’Italia. Tra le tappe, anche quella di Lanciano, fissata per giovedì 3 agosto 2023, al Parco Villa delle Rose, organizzata da Musica & Eventi di Maurizio Trevisan insieme a Best Eventi.

Gli oltre 10 milioni di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove Cenere è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global - attualmente salito alla posizione 29. Se Cenere vola sempre più in alto, la scia luminosa del successo di Sirio non è da meno: dopo aver conquistato per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011, oggi il disco dei record da oltre 800 milioni di stream è ufficialmente Quinto Disco di Platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute dall’artista del roster Me Next, ad oggi 43 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro.

I biglietti delle nuove date del tour di Lazza saranno disponibili dalle ore 13:00 di oggi, martedì 14 febbraio su www.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di domenica 19 febbraio.

“Dopo l’annuncio di Checco Zalone, che sarà a Lanciano il 7 agosto – commenta soddisfatto Maurizio Trevisan, presidente “Musica & Eventi” – con Lazza aggiungiamo uno straordinario protagonista all’estate lancianese. Quando abbiamo organizzato il concerto del 3 agosto al Parco delle Rose nell’ambito del Costa dei Trabocchi Fest, ovviamente, non sapevamo che Lazza sarebbe stato medaglia d’argento al Festival di Sanremo, ma è un risultato che non ci ha sorpreso, visto il successo che ottiene soprattutto tra i giovani. Stiamo infatti organizzando diversi eventi per accontentare tutti i gusti possibili, e posso anticipare che non è finita qui…”.