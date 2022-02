Poste Italiane: a Lanciano, Chieti e Vasto le cartoline dedicate al Carnevale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Poste Italiane celebra il Carnevale 2022 con tre colorate e animate cartoline filateliche.

Nel Chietino, le cartoline saranno disponibili fino a sabato 5 marzo negli uffici postali con sportello filatelico di Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare).

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa: una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Poste Italiane – Media Relations