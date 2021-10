Torna l'ora solare tra sabato 30 e domenica 31 ottobre

Torna l’ora solare: sposteremo le lancette indietro di 60 minuti tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. Dormiremo di più ma godremo di pomeriggi sempre più bui.

È utile ricordarsi che i dispositivi digitali cambieranno automaticamente l’orario, adeguandosi all’ora solare. Le lancette andranno spostate manualmente solo agli orologi classici e analogici.

Gli effetti più immediati e visibili di questo spostamento saranno il fatto di poter dormire un'ora in più tra il 30 e 31 ottobre e le maggiori ore di buio, dato che il Sole tramonterà 60 minuti prima il pomeriggio, ma sorgerà in anticipo di mattina, regalandoti più luce al risveglio.

Probabilmente non sarà l’ultima volta, perché nonostante il dibattito in corso da anni l’Unione Europea non ha ancora raggiunto un accordo sull’abolizione del cambio d’ora che era stato proposto agli stati membri.

L'ora legale tornerà nel 2022, precisamente tra sabato 26 e domenica 27 marzo: in quell'occasione, contrariamente a quanto accade con il passaggio all'ora solare, le lancette dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti e soltanto per quel giorno dormirai un'ora in meno.

È dal 1966 che in Italia avviene ogni anno il passaggio da ora solare ad ora legale e viceversa. Per il nostro Paese, i vantaggi di questo sistema sono dati dal fatto che, con l'ora legale, che potremmo anche definire orario estivo, i 60 minuti in più di luce al giorno favoriscono un risparmio energetico da parte dei cittadini, che possono utilizzare meno energia elettrica per l'illuminazione, che viene ritardata a causa della maggiore presenza del Sole nelle ore pomeridiane. Questo minore consumo energetico, inoltre, non è vantaggioso solo dal punto di vista economico ma fa bene anche all'ambiente, vista la minore produzione di CO2.