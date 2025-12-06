L'antica tradizione de “Lu Fucaracchie" nelle contrade di Rocca San Giovanni

Domenica 7 Dicembre 2025, nelle contrade di Rocca San Giovanni si rinnova l’antica tradizione de “Lu Fucaracchie”, in occasione della vigilia dell’Immacolata Concezione.

Un evento che affonda le sue radici nel folklore abruzzese - si legge in una nota del Comune -, intrecciando elementi religiosi e pagani: l’accensione del fuoco serviva, secondo la credenza popolare, a riscaldare la Madonna nella notte in cui le venne annunciato il concepimento di Gesù.

C’era però anche una veste profana: un tempo le contrade si adoperavano nell’allestire il falò più grande, in un’atmosfera di festa e appartenenza.

Oggi questa ricorrenza continua a custodire il senso profondo della nostra identità: giovani e anziani si ritrovano attorno ai fuochi, come facevano i contadini di una volta, per condividere storie, cibo e tradizione.

L’Amministrazione comunale ringrazia associazioni, volontari e cittadini per l’impegno con cui, anno dopo anno, tengono viva questa preziosa eredità culturale.