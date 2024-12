Trentatreesima edizione per "Riscopriamo il Presepe"

Tocca il grande traguardo dei trentatré anni di vita la rassegna di presepi artistici "Riscopriamo il Presepe", organizzata come di consueto dall'associazione artistico-culturale "Amici di Lancianovecchia" nei locali dell'auditorium Diocleziano di Lanciano, da sabato 7 dicembre 2024 a domenica 12 gennaio 2025.



Come da tradizione, sono attesi espositori e presepisti da numerose regioni d'Italia, che grazie alla qualità e alla bellezza delle loro creazioni contribuiscono a far conoscere ai visitatori l'antica ma sempre attuale arte del presepe, rafforzando il prestigio di una delle manifestazioni più longeve di Lanciano.



La mostra, inserita nel cartellone delle manifestazioni natalizie comunali, è strutturata in varie categorie tra cui quella dei Presepisti (XXXIII edizione), con opere di importanti espositori provenienti dall'Abruzzo e da numerose regioni italiane e della Natività' nell'Arte (XXVIII edizione).



Spazio anche al Concorso delle Scuole, arrivato alla XXX edizione e riservato alle classi degli Istituti dell'Infanzia e delle Scuole Primarie e Medie della Provincia di Chieti.



Le associazioni cittadine e non, esporranno nel settore dedicato a Giuliano Pizzacalla, indimenticato custode comunale e grande collaboratore delle associazioni cittadine. La targa consegnata alla sua memoria verrà messa in palio per la tredicesima volta. Nello spazio della "Stalla Satira" saranno invece esposti schizzi e disegni realizzati da Tommaso Di Francescantonio, storico collaboratore e amico della rassegna.



Quest' edizione sarà dedicata al Giubileo con grandi novità che riguardano uno spazio riservato alla tradizione frentana della Squilla, ed un settore allestito per ricordare la figura dell'avvocato Franco Franci recentemente scomparso.



Tutti i presepisti, le scuole e le associazioni partecipanti saranno premiati, nel corso della cerimonia che si terrà il 12 gennaio 2024, con una stampa artistica a tema sacro. L'inaugurazione ci sarà sabato 7 dicembre alle ore 17.



INFORMAZIONI



Biglietto d'ingresso: € 1.50 (Adulti) € 0.50 (Bambini)



Orario di apertura: Festivi: 9-13 e 15.30 - 20 Feriali 10-12.30 e 16.30-19.30



Contatti: presidente Raffaele Filippone (0872 -712114) ore pasti e 329-8559771

amicilancianovecchia86@gmail.com



Facebook: Associazione Amici di Lancianovecchia e Riscopriamo il Presepe – Lanciano