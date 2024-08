Buon Ferragosto a tutti i lettori e visitatori di histonium.net!

Scampagnate e gite fuori porta, ma anche giornate in montagna o in riva al mare sono gli scenari più probabili che riguarderanno la gran parte dei vastesi e dei vacanzieri presenti dalle nostre parti.

Relax per molti, ma - evidentemente - non per tutti, visto che saranno in tanti a dover lavorare.

A tutti, ad ogni modo, ribadiamo il nostro augurio.