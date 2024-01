Torna la tradizionale Festa dei Carri di Sant'Antonio

Il Comune di Canosa Sannita e la Parrocchia S.S. Filippo e Giacomo Apostoli, con la preziosa collaborazione dei giovani locali, sono lieti di annunciare l'attesa e tradizionale Festa dei Carri di Sant'Antonio, un evento che celebra la radicata tradizione della comunità.

Appuntamento domenica 21 gennaio in Piazza Indipendenza a Canosa Sannita. Alle 10 ci sarà la sfilata dei Carri, alle 11 è previsto l’arrivo in piazza e alle 12 si terrà la benedizione dei Carri e dei Taralli, seguita dalla rappresentazione del Sant'Antonio a cura dell'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva "San Donato" di Ortona, il programma si chiuderà alle 16.30 con l’accensione del Fuoco di Sant'Antonio con vin brulè in piazza.

La Sfilata dei Carri di Sant'Antonio è una tradizione che si radica profondamente nella nostra comunità, tramandata con passione di anno in anno. Questo evento unisce generazioni diverse, celebrando la nostra identità e preservando le radici che ci legano al passato.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo momento di festa e rafforzare il legame che ci unisce come comunità. La partecipazione di tutti è fondamentale per mantenere vive le nostre tradizioni.

Il Sindaco Lorenzo Di Sario