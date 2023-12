Un Natale all’insegna di cultura presepiale, creatività, arte e socialità

Riceviamo e pubblichiamo

In questo periodo a Bomba un nutrito calendario di eventi sta caratterizzando il periodo delle festività. Con una sorprendente partecipazione interattiva e collaborativa Comune, Parrocchia, Associazioni e cittadinanza attiva stanno animando un progetto per vivere il Natale a Bomba con la realizzazione di più iniziative, oltre ai caratteristici stand dei mercatini e l’albero di Natale realizzato dalle Uncinettine di Bomba, con la creazione di Presepi diffusi sul territorio.

L’esperienza, ad alto contenuto emotivo per la creatività, l’impegno e la condivisione di gruppi eterogenei di cittadini, ha portato alla realizzazione di Presepi nelle frazioni e quartieri del paese. L’associazione Vacanze Abruzzo Natura APS, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del popolo di Bomba, ha invece curato con il esperto di Presepi Napoletani Arturo Asciuti un presepe itinerante dal titolo “ Il Cammino della Luce”. Sono state organizzate 9 aree, con scene che caratterizzano i presepi, in angoli suggestivi del paese.

L’Associazione Sportiva Bomba F.C. e l’Associazione Amuset hanno invece allestito una mostra di Presepi di Scuola napoletana frutto di una collezione privata di un cittadino bombese. Hanno inoltre partecipato la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria con manufatti di materiale di riuso e la casa Albergo per Anziani “B. Spaventa” con un presepe di materiale naturale e di riciclo. L’artista londinese Perry, cittadino bombese di adozione, ha realizzato un’opera di Street Art dal titolo “Madonna con Bambinello”.

Venerdì 29 dicembre alle 17.30 presso la Biblioteca Comunale “Maria Fernandez Del Cioppo” ci sarà un incontro culturale dal titolo “Il Presepe tra cultura e tradizione”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio di Atessa, e racconti e Poesie sul Presepe a cura del Gruppo lettura. Venerdì 5 Gennaio alle ore 17.30 si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di un repertorio di musica e canti natalizi a cura del Coro Liturgico.

Rosaria Nelli