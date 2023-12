A Rocca San Giovanni il rito de 'Lu Fucaracchie'

Si rinnoverà in questa giornata del 7 dicembre, presso le varie contrade di Rocca San Giovanni, il rito de “Lu Fucaracchie”, preludio alla solennità del Natale che, acceso alla Vigilia della Festa dell’Immacolata Concezione, sta a simboleggiare il riscaldamento alla Madonna nel passaggio verso Betlemme.



L’Amministrazione comunale ringrazia le Associazioni e tutti i cittadini che, anno dopo anno, con impegno e dedizione, continuano a custodire le antiche tradizioni della nostra terra.



Gli appuntamenti sono:



• dalle ore 18:00 Santa Messa e accensione del fuoco in Piazza degli Eroi;

• dalle ore 19:00 presso l’ex scuola in Contrada San Giacomo;

• dalle ore 20:00 presso l’ex scuola in Contrada Vallevò.