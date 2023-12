Al via "Riscopriamo il Presepe"

Riceviamo e pubblichiamo

Tocca il grande traguardo dei trentadue anni di vita la rassegna di presepi artistici "Riscopriamo il Presepe", organizzata come di consueto dall'associazione artistico-culturale "Amici di Lancianovecchia" nei locali dell'auditorium Diocleziano di Lanciano, da giovedì 7 dicembre 2023 a domenica 8 gennaio 2023.

Come da tradizione, sono attesi espositori e presepisti da numerose regioni d'Italia, che grazie alla qualità e alla bellezza delle loro creazioni contribuiscono a far conoscere ai visitatori l'antica ma sempre attuale arte del presepe, rafforzando il prestigio di una delle manifestazioni più longeve di Lanciano.

La mostra, inserita nel cartellone delle manifestazioni natalizie comunali, è strutturata in varie categorie tra cui quella dei Presepisti (XXXII edizione), con opere di importanti espositori provenienti dall'Abruzzo e da numerose regioni italiane e della Natività' nell'Arte (XXVII edizione).

Spazio anche al Concorso delle Scuole, arrivato alla XXIX edizione e riservato alle classi degli Istituti dell'Infanzia e delle Scuole Primarie e Medie della Provincia di Chieti.

Le associazioni cittadine e non, esporranno nel settore dedicato a Giuliano Pizzacalla, indimenticato custode comunale e grande collaboratore delle associazioni cittadine. La targa consegnata alla sua memoria verrà messa in palio per la tredicesima volta.

La grande novità di quest'anno coinvolge il settore del presepe umoristico chiamato "La Stalla Satira – Il Presepe dello Spirito" che esporrà le vignette e le opere realizzate dal compianto Tommaso Di Francescantonio, amico della rassegna e ideatore di questo particolare settore espositivo.

Tutti i presepisti, le scuole e le associazioni partecipanti saranno premiati, nel corso della cerimonia che si terrà l'8 gennaio 2024, con una stampa artistica a tema sacro che riproduce una delle icone realizzate dall'artista frentana Emanuela Pancella.