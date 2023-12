Feste di settembre, edizione straordinaria con Dj Ringo

Il 2023 non era ancora in archivio ma già fervono preparativi per eventi e celebrazioni nell’anno che verrà. A Lanciano si scaldano i motori per le celebrazioni della Madonna del Ponte, le “Feste di settembre”, che si terranno dal 13 al 16 settembre 2024. Un’edizione che si preannuncia già straordinaria con Dj Ringo.

È stato presentato questa mattina, alla presenza del noto conduttore radiofonico, il nuovo Comitato Feste di Settembre. Accanto a Dj Ringo e ai membri del comitato il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e il vicario generale della Diocesi di Lanciano-Ortona don Angelo Giordano.

Questa la composizione del Comitato Feste:

Marcello Basili, Presidente Comitato feste di Settembre

Mino Di Giovanni, Vice Presidente e responsabile commerciale

Bruno Di Ciano, responsabile eventi musicali, organizzatore eventi collaterali alle feste di Settembre

Cesare Di Giovanni, responsabile vendite spazi pubblicitari

Angelo dell’Appennino, tradizioni, migranti, eventi culturali

Pasquale Giovannelli, responsabile stampa pubblicitaria e misure di Safety eventi

«Siamo un team appassionato di lancianesi doc, amici storici, sin dall'infanzia, che si sono riuniti mettendo al servizio della città le competenze acquisite negli anni ma soprattutto il nostro amore per Lanciano – ha dichiarato Basili - la nostra mission è quella di preservare ed enfatizzare le tradizioni radicate nel cuore del popolo Frentano e siamo già all’opera con grande entusiasmo per creare un cartellone delle feste che celebri sì la storia di Lanciano ma che allo stesso tempo introduca delle novità interessanti».

Il primo cittadino ha annunciato che sono pronte alcune “rivoluzioni” a partire dalla collocazione delle giostre e ha ricordato la grande innovazione dell’anno scorso con un PagoPA che ha sostituito la tradizionale questua. Sulle tradizioni e sull’importanza delle radici religiose della festività in onore della Madonna del Ponte si è soffermato il vicario episcopale. Dj Ringo ha dichiarato di aver accettato con entusiasmo la sfida dopo l’invito di Bruno Di Ciano, con cui ha già collaborato in passato, di voler puntare su eventi che catturino un pubblico diversificato durante tutta la giornata e di aver già iniziato a visionare alcune possibili location.