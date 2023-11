Celebrazioni 80° anniversario fondazione della Brigata Maiella

La Brigata Maiella è parte integrante della storia abruzzese, nata a Casoli e tra le maggiori protagoniste della liberazione italiana dal nazifascismo. Formazione partigiana che nacque dall’incontro tra il gruppo guidato da Domenico Troilo, che inizialmente operava a Gessopalena, e quello guidato da Ettore Troilo, che aveva preso nome dalla Maiella. I due comandanti partigiani, nonostante il cognome comune, non erano parenti ma si ritrovano affratellati nella comune lotta contro il nazifascismo. Dopo settimane di rastrellamenti e attacchi tedeschi il 1° dicembre 1943 una delegazione si recò a Sant’Eusanio dal comandante inglese chiedendo di occupare simbolicamente anche Casoli. Dopo un’iniziale rifiuto fu accettata la proposta dell’avvocato Ettore Troilo di costituire un Corpo Volontario che fu inquadrato nell’VIII Armata Britannica. Nacque così ufficialmente la Brigata Maiella. Dopo la quasi totale liberazione dell’Abruzzo nel giugno 1944 la Brigata Maiella continuò la lotta partigiana liberando diversi territori nelle Marche, nell’Emilia Romagna e in Veneto. Insieme con il II corpo polacco i partigiani della Brigata Maiella entrarono il 21 aprile 1945 nella Bologna liberata, una delle date fondamentali della Resistenza italiana. La risalita dell’Italia proseguì fino ad Asiago quando, informati della sconfitta nazifascista, la Brigata Maiella si sciolse: la cerimonia ufficiale ci fu il 15 luglio 1945 a Brisighella, in provincia di Ravenna.

Il 5 dicembre l’Amministrazione Comunale di Casoli, guidata dal sindaco Massimo Tiberini, Anpi, Fondazione Brigata Maiella, Cgil, Cisl, Uil, Provincia di Chieti e l’Istituto scolastico “Algeri Marino” celebreranno l’80° anniversario della fondazione della Brigata Maiella. Le celebrazioni inizieranno alle 8.30 presso la sede dell’Algeri Marino per proseguire in corteo lungo Corso Umberto I accompagnati dalla Banda di Guardiagrele fino all’arrivo presso il Teatro Comunale. La giornata si concluderà con un ultimo incontro, sempre presso il Teatro Comunale, che inizierà alle 15.00 con la partecipazione degli alunni dell’Algeri Marino. Nel foyer del Teatro sarà allestita una mostra storica sulla “Brigata Maiella” in occasione dell’anniversario della costituzione dell’associazione nazionale “Brigata Maiella”, nata nel ventesimo anniversario della fondazione della Brigata.

Questo il programma completo.