'Camminata tra gli Olivi", tanti i partecipanti

In tanti a Fossacesia per la “Camminata tra gli Olivi”, giunta alla 7^ edizione.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Città dell'Olio, di cui Fossacesia fa parte, si è svolta nella suggestiva area che accoglierà il Teatro degli Ulivi, in via Santa Maria, a poca distanza dall’Abbazia di San Giovanni in Venere ed ha visto una nutrita presenza di visitatori, che grazie al dott. Aurelio Manzi, botanico naturalista, e il dott. Antonio Arrizza, agronomo, hanno potuto ricevere informazioni e scoprire storia, cultura del patrimonio olivicolo del territorio, tecniche di coltivazione e di raccolta.

A conclusione della visita, assaggio di olio offerti dai frantoi Stante e Luciani, Ursini.

Gli ospiti sono stati accolti dall'assessore all’Ambiente, Umberto Petrosemolo, che ha portato il saluto del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, e dal consigliere comunale delegato all’Agricoltura, Alberto Marrone. I visitatori sono stati accompagnati nella loro escursione dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile e dagli Ispettori Ambientali comunali.