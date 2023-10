Torna la Rassegna dei Cuochi di Villa Santa Maria

Dal 13 al 15 ottobre si terrà la 43^ edizione della storica “Rassegna dei Cuochi” di Villa Santa Maria, evento organizzato dall’Associazione Cuochi Valle del Sangro e dall’amministrazione comunale con il patrocinio della Regione Abruzzo, nel fine settimana di celebrazioni in onore di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi d’Italia.

L’evento, che da decenni porta in scena l’arte culinaria nel borgo patria dei cuochi, si avvale anche quest’anno della preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero IPSSAR “G. Marchitelli”, eccellenza del territorio riconosciuta a livello internazionale, e del pastificio De Cecco, partner ufficiale della rassegna.

Il programma del weekend partirà venerdì 13 ottobre, alle ore 17:00, con il taglio del nastro e l’accoglienza dell’Olio Votivo con l’Unione Regionale dei Cuochi della Campania, a cui seguirà la santa messa nella chiesa di San Nicola di bari, per poi concludersi con il famoso conviviale dei cuochi.

Sabato 14 ottobre darà il via alle attività con una sessione di cucina dal vivo organizzata dall'Urcc (Unione regionale dei cuochi della Campania) al mattino. Nel pomeriggio, potrete godervi una serie di eventi tra cui la presentazione del libro dello chef Enzo Franceschelli, il quale lavora presso l'Ambasciata dei Paesi Bassi a Parigi. Ci sarà anche un'opportunità per imparare e degustare l'olio extravergine d'oliva grazie a Gianluca Marchesani.

Inoltre, avrete l'occasione di partecipare a un corso di degustazione dei vini Fantini, tenuto dalla presidente dell'Associazione Italiana Sommelier dell'Abruzzo, Angela Di Lello. L'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Termoli (Cb) metterà in scena uno spettacolo culinario, e la serata si concluderà con un aperitivo offerto da Campari Group, Bevande Futuriste e Fabbri 1905, in collaborazione con l'Associazione italiana barmen e sostenitori delle sezioni Lazio/Umbria e Abruzzo/Molise. Per chi ama la buona cucina, ci sarà un'occasione imperdibile con la cena preparata dagli chef di Villa Santa Maria, seguita da un evento chiamato Supporter Street.

La giornata di domenica 15 ottobre offre un programma altrettanto ricco. La mattina includerà una competizione di cocktail per studenti e un altro appuntamento con la cucina dal vivo, entrambi gestiti dall'Ipssar "G. Marchitelli".

Nel pomeriggio, ci saranno ulteriori opportunità, come un corso con degustazione di olio extravergine d'oliva, un'affascinante spettacolo culinario e la presentazione di un libro a cura dello chef Santino Strizzi. Inoltre, Angela Di Lello, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier dell'Abruzzo, terrà un corso di degustazione dei vini Fantini. L'Ipseoa "De Panfilis - Di Rocco" di Roccaraso (Aq) organizzerà un altro spettacolo culinario, mentre le isole gastronomiche De Cecco saranno presentate con la collaborazione dei cuochi dell'Associazione Cuochi Valle del Sangro.

La giornata si concluderà con un aperitivo offerto da Campari Group, Bevande Futuriste e Fabbri 1905, in collaborazione con Aibes (sezioni Lazio/Umbria e Abruzzo/Molise). Infine, in serata, potrete godervi lo spettacolo comico di Franco Neri, direttamente dal palco del famoso programma televisivo Zelig, intitolato "Si stava meglio quando si stava peggio" a Villa Santa Maria.

Per entrambe le giornate saranno aperte le porte del Museo del Cuoco per i visitatori che vogliono conoscere la storia e le tradizioni legate agli chef villesi. Al suo interno potranno trovare documenti fotografici, attestati, gli attrezzi di lavoro dei grandi cuochi di Villa Santa Maria. Infine, sarà possibile visitare anche il prestigioso Istituto alberghiero Marchitelli, eccellenza scolastica del territorio.