Torna la tradizionale Nottata

Entra nel vivo il classico appuntamento frentano: questa sera torna la Nottata, l’appuntamento con il quale si aprono le Feste di Settembre. Rispettando l’antica tradizione alle 4 saranno i fuochi d’artificio ad aprire ufficialmente i giorni di festività in onore della Madonna del Ponte.

Notte bianca ante litteram, tradizione vuole che la Nottata affondi le radici negli avvenimenti di un secolo e mezzo fa. “Nel 1883 due sacerdoti lancianesi si recarono a piedi al Vaticano per prelevare le corone d’oro per la Statua della Vergine e del Bambino, opera che si trova nella Cattedrale della Madonna del Ponte, santa Patrona della città – si racconta – i lancianesi, saputa la notizia del loro imminente rientro con i doni, non seppero aspettare e molti fedeli andarono a Castelfrentano, da dove scortarono le corone con molti falò fino all’arrivo alla chiesa di Santa Chiara a Lanciano, alle due di notte” e “i lancianesi restarono alzati fino a dopo l’alba e questa prima nottata della storia di Lanciano è stata poi “istituzionalizzata” nelle Feste di Settembre, con una tradizionale veglia il primo giorno di festa.

La tradizione riporta, quindi, che la Nottata sia nata in quell’occasione ma, riporta sempre il sito web, “in realtà – come racconta Silvio Di Iullo, autore del libro “La Madonna del Ponte. Tradizione, arte e storia” – sin dai primi anni del XII secolo il popolo lancianese mostrò devozione alla Madonna del Ponte, ma prima di giungere alle grandi feste in suo onore passeranno secoli. Da alcuni documenti si viene a conoscenza di un ordine dato, e cioè quello di celebrare e custodire le feste, in particolare quelle in onore di Maria SS. del Ponte”. Le Feste di Settembre, così come sono arrivate sino ai giorni nostri, sono nate nel 1799 quando “in occasione dell’Incoronazione della Madonna e del Bambino, furono affissi manifesti in tutte le città del Regno, in cui si diceva che dal 7 al 22 settembre si sarebbero svolte le feste in onore di Maria Santissima del Ponte, Patrona della città di Lanciano”, celebrazioni che “continuarono negli anni, crescendo di importanza; memorabili feste si ebbero nel primo decennio del nostro secolo, poi vi fu la pausa della prima guerra mondiale, per poi riprendere in grande stile nel 1920”.

In Piazza Plebiscito spettacolo musicale Megà on tour, «ci saranno quattro vocalist» ha annunciato il mese scorso il presidente del Comitato Feste di Settembre Fernando Rosato in occasione della presentazione dell’appuntamento di quest’anno. Sul palco saliranno domani sera Cicirinella tour, il 15 Fausto Leali e il 16 Paolo Belli Big Band. Il 17 settembre è previsto un tributo a Lucio Dalla al Teatro Fenaroli.