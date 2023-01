“Chiacchiere o Frappe?”

Le Chiacchiere, chiamate per molti anche Frappe sono uno dei dolci tipici abruzzesi del Carnevale che si presenta in tante varianti deliziose.

Il Carnevale inizierà ufficialmente domenica 5 febbraio, la cosiddetta domenica di Settuagesima (circa 70 giorni prima la domenica di Pasqua) e si concluderà il 21 febbraio con il Martedì Grasso.

Ma sapete quando è nata questa tradizione? L’origine delle chiacchiere abruzzesi risale alle frictilia, dolci fritti tradizionalmente nel grasso del maiale in epoca romana, durante i Saturnali (periodo di Carnevale).

Un tempo venivano fritte nello strutto, oggi nell’olio di semi, ma in tanti optano ormai per una più leggera cottura in forno. Di chiacchiere esistono molte varianti: possono anche essere coperte da miele o cioccolato, innaffiate con alchermes o servite con il cioccolato fondente o con mascarpone montato e zuccherato.

La ricetta della tradizione abruzzese è questa:

500 gr Farina 00

70 gr Zucchero

50 gr Burro

3 Uova

6 gr Lievito in polvere per dolci

Sale fino q.b.

Olio di semi

Zucchero a velo

Istruzioni

Setacciate la farina assieme al lievito e, in seguito, sbattete le uova.

Disponete sulla spianatoia la farina a fontana; nel mezzo mettete le uova sbattute, il sale, lo zucchero e la grappa.

Unite il burro, che deve essere a temperatura ambiente, e lavorate l’impasto. Amalgamate bene gli ingredienti, fatene una palla e mettetela a riposare in luogo fresco, avvolta in un panno, per almeno 30 minuti.

Tagliate l’impasto in pezzi e stendete con il mattarello delle sfoglie dello spessore di 2-3 millimetri.

Con una rotella tagliate le sfoglie di pasta a rettangoli di circa 5×10 cm, praticando su ognuno due tagli centrali, paralleli al lato lungo.

Fate scaldare l’olio di semi e friggete le chiacchiere due o tre per volta.

Quando saranno dorate, scolatele e adagiatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Una volta che si saranno raffreddate servite le chiacchiere cosparse di zucchero a velo vanigliato.

La proposta più in voga quest’anno, un po’ lontana dalla tradizione è la ricetta che propone la panna senza uova! L’avete già provata? Sembra molto interessante…

Ingredienti:

• 250 gr di farina 00

• 200 ml di panna per dolci

• 1 cucchiaio di zucchero

• 1 buccia grattugiata di limone

• 1 cucchiaino di essenza di vaniglia

Procedimento:

Impastate gli ingredienti in una ciotola capiente.

Lasciate riposare il panetto per una mezz’ora, avvolto da pellicola.

Tagliate il panetto in più parti per spianare l'impasto e una volta ottenuta la forma desiderata friggetele in padella con abbondante olio.

Infine, spolverate con zucchero a velo.