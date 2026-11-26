La provincia di Chieti Ã¨ una terra ricca di storie da raccontare, borghi da scoprire, tradizioni da custodire e bellezze da mostrare anche a chi vive lontano da qui.

Ãˆ proprio da questa voglia di far conoscere il nostro territorio che nasce Â«Mettiamo in mostra la Provincia di ChietiÂ», un progetto promosso dal Comitato Provinciale UNPLI Chieti APS e sostenuto dalla BCC Abruzzi e Molise.

Lâ€™idea - si sottolinea in una nota - Ã¨ realizzare uno stand promozionale facile da trasportare, che potrÃ essere utilizzato durante fiere e manifestazioni in Abruzzo e in tutta Italia. Per realizzare tutto questo, Ã¨ partita una campagna di crowdfunding con lâ€™obiettivo di raccogliere 10.000 euro. Non si tratta solo di un invito per le Pro Loco, ma un appello rivolto a cittadini, imprese, istituzioni e a tutti coloro che desiderano contribuire alla valorizzazione della nostra provincia.

Le Pro Loco della provincia di Chieti, circa 80, sono il cuore pulsante di tante feste, eventi, manifestazioni culturali e attivitÃ turistiche. Dietro ogni associazione ci sono volontari appassionati che lavorano per mantenere vive le tradizioni e far conoscere le peculiaritÃ delle loro comunitÃ . Mettere insieme queste forze significa avere uno strumento in piÃ¹ per presentare il territorio in modo unito, chiaro e professionale. Uno stand per raccontare la nostra bellezza Il progetto prevede uno stand moderno e multimediale, dotato di un touchscreen interattivo e un grande schermo televisivo da 85 pollici. I visitatori potranno cosÃ¬ scoprire le bellezze dei nostri borghi, i centri storici, le feste popolari, i sentieri, i prodotti tipici e tanto altro ancora.

Questo stand sarÃ un modo per portare un pezzo della provincia di Chieti fuori dai confini locali, offrendo visibilitÃ anche alle realtÃ piÃ¹ piccole che non sempre hanno la possibilitÃ di partecipare da sole a eventi lontani. Uno strumento a disposizione di tutte le Pro Loco La struttura sarÃ di proprietÃ del Comitato Provinciale UNPLI Chieti APS e potrÃ essere prenotata dalle Pro Loco aderenti attraverso un calendario condiviso. Il Comitato si occuperÃ di gestire lâ€™utilizzo dello stand, la manutenzione e lâ€™aggiornamento dei materiali, garantendo cosÃ¬ a tutti la possibilitÃ di sfruttare questa nuova risorsa. Servono 10.000 euro: un invito a tutta la comunitÃ Per finanziare il progetto servono 10.000 euro, necessari allâ€™acquisto della struttura, delle attrezzature e del materiale promozionale. Una volta raggiunta la cifra, serviranno circa tre mesi per completare lâ€™allestimento.

Il Comitato rivolge un appello a tutti: cittadini, amministratori, aziende, associazioni, chiunque voglia fare la propria parte per valorizzare la nostra terra.

Â«Mettiamo in mostra la Provincia di ChietiÂ», spiega il presidente Sergio Carafa, Â«vuole essere un progetto di tutti e per tutti. Dietro ogni borgo ci sono persone, storie e tradizioni che meritano di essere raccontate. Insieme possiamo davvero raggiungere grandi risultatiÂ».

Chiunque voglia sostenere il progetto puÃ² farlo con una piccola donazione o semplicemente condividendo la campagna con amici e conoscenti.

La raccolta fondi Ã¨ attiva sulla piattaforma Idea Ginger fino al 5 gennaio 2027. Per partecipare e sostenere: https://www.ideaginger.it/sostieni-4204.html

Il progetto sarÃ presentato venerdÃ¬ 27 novembre, alle ore 11:45, nella sede di Casa BCC â€“ Palazzo Spaventa in Corso Vittorio Emanuele ad Atessa.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentati il progetto, le caratteristiche dello stand e gli obiettivi della raccolta fondi, illustrando anche le modalitÃ con cui cittadini, imprese e istituzioni potranno contribuire alla sua realizzazione.

Interverranno:

Sergio Carafa , Presidente UNPLI Chieti APS;

, Presidente UNPLI Chieti APS; Fabrizio Di Marco , Direttore Generale BCC Abruzzi e Molise;

, Direttore Generale BCC Abruzzi e Molise; Vincenzo Pachioli, Presidente BCC Abruzzi e Molise.



